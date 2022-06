La saison 2021-2022 n’est pas encore terminée pour certains joueurs du PSG. En effet, les sélections européennes disputent actuellement la 3e édition de la Ligue des Nations. Lors de cette trêve internationale de juin, quatre rencontres étaient au programme. Avec deux matches nuls (Croatie, Autriche) et une défaite (Danemark), l’équipe de France est en mauvaise posture (dernier du groupe) avant de recevoir la Croatie ce lundi (20h45 sur TF1). Ainsi, la victoire sera impérative afin d’espérer atteindre le Final Four de la compétition. Et pour cette rencontre, Didier Deschamps devra se passer de Théo Hernandez (heureux évènement) et N’Golo Kanté (douleur à un genou), qui ont quitté le rassemblement hier. De plus, un doute subsiste sur l’état physique sur Kylian Mbappé.

Mbappé incertain face à la Croatie ?

Touché au genou face au Danemark, Kylian Mbappé avait manqué la première rencontre face à la Croatie (1-1) avant d’effectuer un retour décisif contre l’Autriche en milieu de semaine (1-1). Mais d’après RMC Sport, l’attaquant du PSG a pris des risques lors de son entrée à Vienne et « ressent toujours une douleur au genou. » Toujours selon le média sportif, l’international français va se tester ce dimanche et reste donc incertain pour le match face à la Croatie demain soir.

Après son but égalisateur face à l’Autriche (1-1), qui a permis à la France de croire encore à la première place dans cette Ligue des Nations, Kylian Mbappé avait rappelé qu’il n’avait pas encore retrouvé 100% de ses capacités physiques : « Je ne suis pas à 100% mais si le coach a besoin de moi, je serai là. Après, c’est le dernier match avant les vacances, on peut forcer un peu », avait déclaré l’attaquant du PSG, qui a récemment prolongé jusqu’en 2025.