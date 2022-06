La saison 2021-2022 se poursuit toujours pour certains joueurs du PSG. Si les non-internationaux sont en vacances depuis quelques semaines, certains Parisiens disputent des matches de sélection. En Europe, la Ligue des Nations est à l’honneur depuis quelques jours. Et pour son troisième match en l’espace d’une semaine, l’équipe de France a arraché le match nul en Autriche (1-1). Remplaçant au coup d’envoi, Kylian Mbappé a sauvé les Bleus en fin de rencontre (83e) sur un service de Christopher Nkunku. Une entrée décisive de l’attaquant du PSG qui empêche sa sélection de subir une deuxième défaite dans cette 3e édition de Ligue des Nations. Malgré une dernière place au classement, les champions du Monde sont toujours en vie mais ils devront éviter un faux pas face à la Croatie lundi prochain.

« Après, c’est le dernier match avant les vacances, on peut forcer un peu »

Touché au genou gauche, il y a une semaine, Kylian Mbappé a effectué un retour fracassant. Après la rencontre, le joueur de 23 ans est revenu sur cette rencontre face aux Autrichiens, au micro de TF1. « Le sauveur ? On n’a pas gagné. on n’a pas pris ce qu’on voulait avant le match. On va travailler pour essayer de gagner lundi (face à la Croatie). Son occasion à la 87e ? C’est dommage… J’essaie de feinter le gardien, je ne la croise pas assez, il a la chance de la prendre et la mettre sur la barre. Il ne faut jamais s’inquiéter, il faut toujours être fier. Je ne suis pas à 100% mais si le coach a besoin de moi, je serai là. Après, c’est le dernier match avant les vacances, on peut forcer un peu. »

En conférence de presse, Didier Deschamps a également été questionné sur le retour de Kylian Mbappé. Ce dernier n’avait pourtant pas pris part aux derniers entraînements collectifs des Bleus. « À partir du moment il avait de bonnes sensations… Kylian c’est Kylian, je préfère l’avoir dès la première minute. Il n’est pas passé loin du doublé avec cet arrêt miraculeux. Il y a un peu de casse forcément. On n’a pas tout notre potentiel à notre disposition pour chaque match, ça n’empêche pas le groupe d’aller essayer de chercher la victoire. On n’est pas récompensés. On a une dernière bataille à livrer (lundi contre la Croatie). »