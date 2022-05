Mbappé « très heureux » de prolonger au PSG

Quelle folle journée ! En effet, le Paris Saint-Germain a officialisé la prolongation de Kylian Mbappé jusqu’en 2025. Alors qu’il était en train de préparer la rencontre face au FC Metz, le club de la capitale a officialisé cette annonce choc à quelques minutes du coup d’envoi. Sur le site officiel du club, Kylian Mbappé a exprimé sa joie de poursuivre l’aventure chez les Rouge & Bleu.

« Je voulais vous annoncer que j’ai choisi de prolonger mon contrat au Paris Saint-Germain, et j’en suis bien sûr très heureux. J’ai la conviction qu’ici je peux continuer à grandir au sein d’un club qui se donne tous les moyens de performer au plus haut niveau. Je suis très heureux également de pouvoir continuer à évoluer en France, le pays qui m’a vu naître, grandir et m’épanouir. Je tiens à remercier le Président, Nasser Al-Khelaïfi, pour sa confiance, sa compréhension et sa patience. J’ai également une pensée pour tous les supporters du Paris Saint-Germain, en France et à travers le monde, pour leurs innombrables témoignages d’affection, en particulier ces derniers mois. C’est ensemble, unis et ambitieux, que nous relèverons les paris les plus magiques. »