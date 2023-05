Encore double buteur le week-end dernier contre Auxerre (1-2), Kylian Mbappé a une nouvelle fois offert la victoire au PSG. Une habitude pour lui ces dernières années. Depuis le retour de la Coupe du monde, il a apporté un très grand nombre de points au club de la capitale.

Kylian Mbappé est très en forme ces dernières semaines. Il reste sur neuf buts lors de ses six derniers matches avec le PSG, avec au moins un but sur ses six dernières rencontres. Une performance qui lui permet d’être en tête du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1. Des buts qui ont été bénéfiques au PSG. Comme le rapporte l’Equipe, ses 28 réalisations en championnat ont rapporté 17 points au PSG. Seul Folarin Balogun en a apporté autant pour son équipe. « C’est à partir de la seconde partie de la saison que Mbappé a enfilé le costume de leader incontesté de son équipe« , indique le quotidien sportif. En effet, ses 16 buts post-Coupe du monde ont rapporté 13 points, tandis que ses 12 premiers n’offraient « que » 4 points au PSG. Car d’août à novembre, ce sont bien Neymar et Lionel Messi qui ont brillé, en préparation de la Coupe du Monde note l’Equipe.

Sept buts inscrits dans les dix dernières minutes

« Durant cette période, le Français a été capable de remporter des matches « seul », guidant ses coéquipiers vers le 11e titre du PSG« , lance le quotidien sportif. Ce dernier indique aussi que Kylian Mbappé est performant dans les fins de matches. Depuis le début de la saison, il a inscrit sept buts lors des 10 dernières minutes en Ligue 1. Parmi eux, 3 ont offert une victoire au PSG et 1 (face à Lille) a permis au club de la capitale de revenir au score. « Après la trêve de la Coupe du Monde, Paris et Lens comptabilisent 43 points, Marseille 42. Les 15 buts inscrits par Mbappé à partir de mi-février et sa performance au Vélodrome ont précipité le réveil parisien et maintenu le titre à portée de bras. » Décisif en début ou fin de rencontre, il a su hausser son niveau de jeu aux bons moments conclut l’Equipe.

