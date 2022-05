Kylian Mbappé est le meilleur buteur (24) et le meilleur passeur (15) de la Ligue 1. Il reste deux matches à l’attaquant du PSG pour s’offrir les deux titres, qui serait une première historique pour un joueur du championnat de France. L’international français est aussi leader dans une autre statistique, le nombre de tentative au but cette saison en Ligue 1.

Seul joueur à avoir passé la barre des 100 tirs en Ligue 1

En 32 matches de Ligue 1, le numéro 7 du PSG a frappé 135 fois au but pour 60 tentatives cadrées. Il est largement en tête des classements des tirs tentés et des tirs cadrés. Son dauphin Gaëtan Laborde, du Stade Rennais, a lui tiré 98 fois, pour 41 tirs cadrés. Le podium est complété par Andy Delort (97 pour 37 cadrés). Au pied du podium, Seko Fofana (Lens), qui est le premier non-attaquant de ce classement. Un autre Parisien figure dans le Top 10, Lionel Messi. Il a tiré 81 fois. Pour les clubs, c‘est le PSG qui domine avec 521 tentatives pour 197 cadrées devant Lyon (516 pour 193) et Rennes (510 pour 191).

Le top 10 des joueurs qui tentent le plus de tirs

1. Kylian Mbappé (PSG) : 135

2. Gaëtan Laborde (Stade Rennais FC) : 98

3. Andy Delort (OC Nice) : 97

4. Seko Fofana (RC Lens) : 90

5. Lucas Paqueta (Olympique Lyonnais) : 84

6. Moussa Dembélé (Olympique Lyonnais) : 82

–. Armand Laurienté (FC Lorient) : 82

8. Ludovic Blas (FC Nantes) : 81

–. Téji Savanier (Montpellier Hérault SC) : 81

10. Lionel Messi (PSG) : 81

Les joueurs qui cadrent le plus de tirs

1. Kylian Mbappé (PSG) : 60

2. Martin Terrier (Stade Rennais FC) : 44

3. Moussa Dembélé (Olympique Lyonnais) : 43

4. Gaëtan Laborde (Stade Rennais FC) : 41

5. Wissam Ben Yedder (AS Monaco) : 39

6. Téji Savanier (Montpellier Hérault SC) : 38

7. Andy Delort (OGC Nice) : 37

8. Armand Laurienté (FC Lorient) : 36

9. Karl Toko Ekambi (Olympique Lyonnais) : 35

10. Ludovic Blas (FC Nantes) : 33

–. Lucas Paquetá (Olympique Lyonnais) : 33

–. Amine Gouiri (OGC Nice) : 33