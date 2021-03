Les clubs français ont décidé de ne pas libérer leurs internationaux qui joueront hors de l’UE/EEE

Face aux mesures sanitaires instaurées par les différents pays, la trêve internationale de mars était menacée. Il y a une dizaine de jours, la CONMEBOL avait déjà décidé de suspendre les matches de qualification pour la Coupe du monde 2022 prévus en mars. Ainsi les sud-américains du PSG vont rester à Paris pendant cette dizaine de jours de pause.

Aujourd’hui, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a fait savoir – via un communiqué – que les internationaux qui évolueront en dehors de la zone de l’Union Européenne / Espace économique européen (UE /EEE) ne seront pas libérés par les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 et ne seront pas mis à dispositions de leurs sélections, en raison des restrictions sanitaires en France. Convoqué pour la première fois avec le Sénégal d’Aliou Cissé, Abdou Diallo ne devrait pas rejoindre les Lions de la Teranga, tout comme Idrissa Gueye. Le Sénégal doit jouer deux matches pour les qualifications à la CAN 2022 face au Congo et l’Eswatini.

Communiqué de la LFP

A l’initiative des présidents des Collèges de Ligue 1 et de Ligue 2, une consultation a été effectuée ce mercredi 17 mars auprès de l’ensemble des présidents de clubs concernant les joueurs hors équipe de France A susceptibles de participer à un match hors de la zone UE/EEE durant la prochaine période internationale du mois de mars. En l’absence d’exonération de septaine pour les joueurs étrangers internationaux mis à disposition de leur équipe nationale et eu égard aux délais de réponse imposés par la règlementation internationale, les clubs de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT ont décidé à l’unanimité ce mercredi 17 mars d’appliquer la circulaire FIFA du 5 février 2021 tenant compte des nombreuses restrictions de déplacement dans le monde. Dans ce contexte, les clubs ne mettront pas à disposition des sélections les joueurs étrangers convoqués pour des matchs hors de la zone UE/EEE durant la prochaine période internationale du mois de mars.