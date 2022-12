10 jours seulement après avoir joué la finale de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé a été le sauveur du PSG ce soir contre Strasbourg avec un penalty dans les dernières minutes du match (2-1).

Kylian Mbappé a marqué son treizième but de la saison en Ligue 1 lors de la victoire du PSG contre Strasbourg (2-1) dans le cadre de la 16e journée sur un penalty au bout du temps additionnel. Un succès qui permet au club de la capitale de mettre la pression à son dauphin, Lens qui joue demain soir, en prenant huit points d’avance en tête du championnat. Malgré sa déception de la défaite en finale de Coupe du monde contre l’Argentine, lors de laquelle il a marqué un triplé (3-3, 4 t.a.b à 2), il a expliqué qu’il a essayé de revenir avec une énergie positive pour aider son club.

« J’essaye de revenir avec l’énergie la plus positive possible »

« Personnellement, je ne vais jamais digérer. Mon club n’est pas responsable de cet échec en sélection, j’essaye de revenir avec l’énergie la plus positive possible. J’ai essayé d’amener un élan à mon équipe pour revenir avec la victoire et continuer notre saison où on est invaincus. C’était une parenthèse Coupe du monde, le club n’a rien à voir« , a expliqué en zone mixte, dans des propos relayés par RMC Sport, le numéro 7 du PSG qui a également été questionné sur le chant à son encontre des supporters. « Je n’ai pas bien entendu, car je suis loin. Mais j’ai entendu mon nom. Ça fait vraiment plaisir, je remercie les supporters. Quand on revient d’une situation comme la mienne, ça fait toujours chaud au cœur de savoir que vous êtes chez vous ici, donc ça fait plaisir. Mon retour deux jours après la finale ? Le message était simple, c’était de montrer que, peu importe ce qui se passe avec la sélection, le PSG est autre chose et je suis toujours déterminé à ramener tous les trophées dans la capitale. »