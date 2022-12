Pour son match de reprise après la trêve hivernale, le PSG retrouvait le Parc des Princes et affrontait le RC Strasbourg dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1.

Après plus d’un mois d’attente, le PSG retrouvait la Ligue 1 ce mercredi (21h sur Canal Plus Sport 360). À cette occasion, les Rouge & Bleu défiaient le 19e du championnat, le RC Strasbourg. Privé de quatre joueurs (Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, Renato Sanches et Lionel Messi), Christophe Galtier alignait une équipe compétitive sur le terrain avec les présences de Kylian Mbappé et Neymar Jr en attaque. Le coach parisien avait également réservé une surprise avec la titularisation d’El Chadaille Bitshiabu en latéral gauche, en lieu et place de Juan Bernat, absent de la feuille de match en raison d’une gêne musculaire. De son côté, le Racing se présentait avec l’ancien Parisien, Kevin Gameiro, en attaque.

Le résumé du match

Sérieux et appliqué après six semaines de pause, le PSG a parfaitement débuté sa rencontre avec un but dès le premier quart d’heure de jeu. Sur coup franc, Neymar Jr a trouvé la tête de son compatriote, Marquinhos, qui ne laissait aucune chance à Matz Sels (1-0, 14e). Un but qui fera un grand bien au capitaine parisien, après avoir mal vécu l’élimination du Brésil à la Coupe du monde. Par la suite, Kylian Mbappé a tenté d’aggraver la marque, mais ses tentatives (24′, 29′) n’ont pas inquiété le portier strasbourgeois. Dans le dernier quart d’heure, le RCSA s’est montré plus dangereux. Gianluigi Donnarumma a notamment dû sortir un bel arrêt sur une frappe à bout portant de l’ancien Parisien, Kévin Gameiro (30′). En fin de période, Hugo Ekitike était trop juste pour reprendre correctement un centre de Nordi Mukiele (45’+1). Les Parisiens ont regagné les vestiaires avec ce score de 1-0.

Dès le retour des vestiaires, le PSG a pris un coup sur la tête. Après une grosse perte de balle de Marco Verratti, Adrien Thomasson a vu son centre être détourné dans le but par Marquinhos, auteur d’un but conter son camp (1-1, 51′). Par la suite, le club parisien a accéléré, mais Kylian Mbappé a une nouvelle fois buté sur Matz Sels (54′). Après deux cartons jaunes reçus en l’espace de deux minutes (une main au visage et une simulation dans la surface), Neymar Jr a laissé ses partenaires à dix pour la dernière demi-heure. Mais les joueurs de Christophe Galtier ont continué à pousser et ont été récompensés dans les dernières secondes. Danger permanent, Kylian Mbappé a obtenu un penalty dans les ultimes secondes. Une sentence transformée par l’international français (2-1, 90’+6) et qui délivre le Parc des Princes. Une victoire au finish (2-1) qui permet aux Rouge & Bleu de rester invaincus. Pour son prochain match, le PSG se déplacera sur la pelouse du RC Lens ce dimanche dans le choc de la 17e journée de Ligue 1, sans Neymar Jr qui sera suspendu.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous !!!

5′ Nordi Mukiele a pris un coup. Le Français est revenu sur la pelouse

9′ Belle percée de Nordi Mukiele mais il voit sa frappe être détournée en corner par la défense

14′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG DE MARQUINHOS (1-0). Sur coup franc, Neymar Jr trouve le tête du capitaine parisien, qui laisse aucune chance à Matz Sels. Un but 100% brésilien et qui fera du bien au défenseur après son échec à la Coupe du monde

GOOOOOOAAAALAAZOOO !!!!!! MARQUINHOOOOS OUVRE LE SCORE POUR LES PARISIENS !!!!!



GOOOOOOAAAALAAZOOO !!!!!! MARQUINHOOOOS OUVRE LE SCORE POUR LES PARISIENS !!!!!

1-0 ❤️💙🔥#PSGRCSA

17′ Belle défense de Bitshiabu devant Bellegarde

19′ Mbappé tente une série de dribbles dans la surface adverse, il est finalement arrêté par un défenseur strasbourgeois

24′ Matz Sels s’interpose sur une frappe de Kylian Mbappé

28′ Pour sa première comme titulaire, El Chadaille Bitshiabu se montre solide dans les duels

29′ Nouvelle frappe de Kylian Mbappé, sans danger pour Matz Sels cette fois-ci

30′ Incroyable parade de Gigio Donnarumma sur une frappe a bout portant de Kevin Gameiro

31′ Les fautes s’enchaînent sur Neymar, mais toujours pas de carton jaune pour les Strasbourgeois…

41′ Frappe de Prcic, mais ce n’est pas cadrée. Le RCSA se montre de plus en plus depuis quelques minutes

45’+1 Après un incroyable petit pont réalisé par Neymar, Nordi Mukiele centre vers Hugo Ekitke, mais l’attaquant n’arrive pas à bien redresser sa frappe.

45′ Grâce à un but du capitaine Marquinhos, le PSG rentre aux vestiaires avec l’avantage au score (1-0). Peu dangereux, le RCSA a réussi à sortir un peu plus dans le dernier quart d’heure

📱 | Leo Messi ne manque rien de la 1ere MT de ses coéquipiers 🖥️🇦🇷#PSGRCSA

45′ La seconde période débute au Parc des Princes

48′ Pablo Sarabia, Carlos Soler et Warren Zaïre-Emery sont partis à l’échauffement

49′ Carton jaune pour Gerzyno Nyamsi après une énième faute sur Neymar

50′ Carton jaune pour Marco Verratti pour une faute d’antijeu

51′ Egalisation du RC Strasbourg (1-1). Après une grosse perte de balle de Marco Verratti, Marquinhos détourne de la semelle un centre de Thomasson et trompe Gigio Donnarumma.

54′ Après un très beau mouvement entre Ekitike et Neymar, le Brésilien sert Mbappé dans la surface. Mais le Français manque un nouveau duel face à Matz Sels

58′ Les Parisiens ont accéléré depuis l’égalisation.

60′ Carton jaune pour Neymar après une main au visage sur Thomasson

62′ Carton rouge pour Neymar. Clément Turpin donne un deuxième jaune en quelques minutes à Neymar. Le Brésilien a simulé dans la surface adverse. Il sera suspendu face à Lens ce dimanche

66′ Après une incroyable sortie de balle entre plusieurs Parisiens, Nordi Mukiele réalise une transversale en direction de Kylian Mbappé sur le côté gauche. Le Français s’avance et tente sa chance mais sans danger pour Matz Sels, qui se couche bien.

72′ Double changement au PSG. Hugo Ekitike et Vitinha cèdent leur place à Carlos Soler et Pablo Sarabia

74′ Sur un centre de Nordi Mukiele, Carlos Soler contrôle le ballon difficilement mais sa frappe est contrée par la défense du RCSA

79′ El Chadaille Bitshiabu sort sous les ovations du Parc des Princes. Achraf Hakimi le remplace et est accueilli sous les clameurs. Nordi Mukiele va désormais évoluer sur le côté gauche

90′ Quatre minutes de temps additionnel

90′ Mbappé proche d’être décisif. Après avoir dribblé un défenseur et le gardien, le numéro 7 tente de servir Soler, mais ça manque de précision

90’+3 PENALTYYYYYY POUR LE PSG. Mbappé se fait accrocher dans la surface par Gerzyno Nyamsi. Marquinhos avait marqué juste derrrière mais Clément Turpin avait sifflé avant. Une décision qui a provoqué la colère de Luis Campos, présent aux bords de la pelouse

90’+5′ BUTTTTTTTT POUR LE PSG (2-1). KYLIAN MBAPPPE TRANSFORME LE PENALTY

90’+6 Carton jaune pour Kylian Mbappé qui a célébré en retirant son maillot

90’+7 Grâce à un but dans les dernières secondes de Kylian Mbappé, le PSG s’impose sur le fil face au RC Strasbourg (2-1). Une belle victoire après avoir évolué pendant 30 minutes à dix. Pour son prochain match, le PSG se déplace sur la pelouse de son dauphin, le RC Lens

🚨⏱️ | C’est fini au Parc ! Le PSG s’impose au terme d’un match de retour qui ne se sera pas passé comme prévu … mais le résultat est là !



🚨⏱️ | C'est fini au Parc ! Le PSG s'impose au terme d'un match de retour qui ne se sera pas passé comme prévu … mais le résultat est là !

Les parisiens empochent les 3 points grâce à Kylian Mbappé‼️❤️💙#PSGRCSA

Feuille de match PSG / Strasbourg

16e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : Canal Plus Sport 360 – Arbitre : Clément Turpin – Arbitres assistants : Cyril Gringore et Nicolas Danos – Quatrième arbitre : Ruddy Buquet – VAR : Eric Wattellier et Olivier Thual – Buts : Marquinhos (14′), Marquinhos (csc 51′), Mbappé (s.p 90’+5) – Cartons : Nyamsi (49′), Verratti (50′), Neymar (60′, 62′, carton rouge), Mbappé (90’+6)