Les observateurs et les supporters du PSG se réjouissent de voir Lionel Messi au PSG. L’été dernier, presque personne ne pensait possible une arrivée de l’argentin dans la capitale et pourtant ‘La Pulga’ joue bel et bien avec les Rouge & Bleu. Consultant pour Prime Video et ancien coéquipier de l’attaquant de 34 ans, Thierry Henry s’est confié auprès de GQ pour évoquer la présence de Lionel Messi dans le club de la capitale.

« Maintenant, pour moi, voir Lionel Messi en Ligue 1 est juste… Je ne pensais pas que ça allait arriver un jour. Je n’ai jamais pensé qu’il allait quitter Barcelone. Mais ce qui se passe parfois, c’est que vous donnez du caviar aux gens tous les jours, et puis vous ne leur donnez pas, alors ils sont comme, eh bien, quel est le problème avec vous ? Je suis habitué au caviar. Mais cela n’arrive pas souvent, ce n’est pas normal. Ce que les gens ne comprennent pas, parce que les meilleurs joueurs vont souvent en équipe nationale, et parce qu’ils jouent tous les trois jours, c’est que vous ne vous entraînez pas beaucoup. »