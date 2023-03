J-1 avant le huitième de finale retour de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et le PSG. Et à la veille de cette rencontre, le coach bavarois, Julian Nagelsmann, s’est exprimé devant les médias.

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG aura un grand rendez-vous crucial pour la suite de sa saison. Après une défaite 0-1 à l’aller, les Rouge & Bleu devront renverser cette situation défavorable. En face, le Bayern Munich se montre confiant malgré ce court avantage à l’image des propos de Thomas Müller. Présent en conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur munichois, Julian Nagelsmann, a répondu aux questions des journalistes. Il a notamment donné des nouvelles de son groupe et s’est également exprimé sur la défense du PSG et la présence de Kylian Mbappé, dans des propos traduits par RMC Sport. Extraits choisis.

Stanisic et Mané titulaires ?

« Je pense que Stanisic va jouer. Au dernier entraînement, ça avait l’air d’aller (il avait reçu un coup, ndlr). Il fait son travail et il sait ce qu’il doit faire. C’est un bon footballeur. Contre Stuttgart il avait quelques points faibles mais Benjamin Pavard n’est pas là. Sadio Mané ? Il récupère de plus en plus, je ne pense pas qu’il démarre demain. Mais nous sommes heureux de le voir de retour. Ce sera important en fonction du résultat, Sadio peut être un joueur qui peut décider du résultat depuis le banc. Choupo était malade mais il se sent mieux. »

Choupo-Moting

« Je n’ai pas vécu ce temps où les gens se moquaient de lui à Paris. Ceux qui ont fait cela, ils ne connaissent pas le foot. Il marque des buts et à Paris, il aurait pu avoir plus de temps. Chez nous, il est un joueur très important. »

La défense du PSG, une faiblesse à exploiter ?

« Une faiblesse, je ne dirai pas ça. Ils ont un comportement très clair dans certaines situations, on a quelques idées pour leur faire mal. On ne va pas se limiter à la défense (…) Le PSG a des caractéristiques claires, avec un comportement clair que vous pouvez utiliser. Mais il y a aussi des dangers de contre-attaques si vous les utilisez mal. »

L’absence de Neymar

« Ça ne change pas grand-chose. Mbappé va débuter, ça, ça change les choses. Le PSG a une idée claire avec Messi et Mbappé en attaque. Il faut empêcher les passes vers Messi. Mais on peut pas tout défendre, Yann (Sommer) aura un rôle à jouer. »

L’entrée de Mbappé au match aller

« On s’était préparé à le voir sur le match aller. C’est l’un des meilleurs attaquants du monde, ça change le plan du match de son équipe aussi. Il va jouer dès le début demain, on ne peut pas l’arrêter tout le temps. Mbappé a eu trois bonnes actions au match aller. Il ne faut pas défendre tout le temps sinon ce sera difficile. »