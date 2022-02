Une nouvelle fois mené au score, la treizième fois de la saison en Ligue 1, le PSG a encore une fois puisé dans ses ressources pour finalement s’imposer (3-1) contre des Stéphanois vaillants. Le club de la capitale peut remercier Kylian Mbappé – auteur d’un doublé qui lui permet d’égaler Zlatan Ibrahimovic, deuxième meilleur buteur de l’histoire du club avec 156 buts sous le maillot Rouge & Bleu – et Lionel Messi qui s’est offert deux passes décisives.

L‘Argentin qui monte en puissance ces dernières semaines, une bonne chose en vue du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid le 9 mars. Pascal Dupraz, coach stéphanois vaincu ce soir, a tenu à adresser – en conférence de presse – une bonne chance au PSG pour la C1. « Bonne chance au PSG face au Real Madrid. Le foot français en a besoin ! »

Le coach stéphanois qui a également avoué avoir un peu de regrets après la défaite de son équipe. « Oui, des regrets que Mbappé et Neymar ne fassent pas une mi-temps pour nous (rires). Kylian Mbappé est exceptionnel. Aujourd’hui, c’est le talent du PSG qui nous fait repartir bredouilles, indique Dupraz dans des propos relayés par L’Equipe. À 1-0, on peut marquer un deuxième but, on a gêné les Parisiens avec notre système. On concède l’égalisation à la 44e minute (42e, en fait), on revient et on encaisse deux buts en cinq minutes. Le talent parisien, plus notre propension à mal gérer cette fin de première période et le début de la seconde, nous coûte beaucoup. Nous sommes passés en 4-1-4-1, puis en 4-3-3, en seconde période, et nous avons continué de nous procurer des occasions. La deuxième mi-temps était un peu débridée, et le PSG aurait pu marquer d’autres buts.«