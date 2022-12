Mbappé, Messi, les trophées individuels de la Coupe du Monde

La France et l’Argentine ont offert une magnifique prestation en finale de Coupe du Monde. Ils ont pu compter sur une des performances XXL de Lionel Messi (doublé) et Kylian Mbappé. Les deux joueurs du PSG sont incontestablement les deux meilleurs joueurs de la compétition.

Auteur d’un triplé lors de la finale de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé est encore entré dans l’histoire du football même s’il a perdu la finale contre l’Argentine. Il est le deuxième joueur de l’histoire de la Coupe du Monde à marquer un triplé en finale après l’Anglais Geoff Hurst en 1966 Avec ses trois réalisations, il s’est offert le titre de meilleur buteur de la compétition avec huit buts. Il devance d’une longueur son coéquipier au PSG, Lionel Messi. L’Argentin (35ans), pour son dernier match en Coupe du Monde, a enfin atteint son rêve d’enfant, remporter la Coupe du Monde. Il s’est aussi offert un record. En marquant en phase de poules, en huitième, en quart, en demi-finale et en finale, il est devenu le premier joueur de l’histoire à réaliser cet exploit, en plus d’être devenu le joueur à avoir joué le plus de match en Coupe du Monde avec 26.

Lionel Messi élu homme de la compétition

Le numéro 30 du PSG est récompensé pour son bon Mondial en étant élu meilleur joueur de la compétition. Il remporte cette distinction pour la deuxième fois de sa carrière après 2014. Auteur d’une compétition de très haute volée, Kylian Mbappé a donc reçu le soulier d’or de la Coupe du Monde. À seulement 23 ans, il marque l’histoire du football. Il a déjà marqué douze buts en 14 matches dans un Mondial. Il n’est déjà plus qu’à quatre but d’égaler le record de Miroslav Klose. Pour les autres récompense de la compétition Enzo Fernandez, joueur du Benfica, a été nommé meilleur jeune de la compétition. Emiliano Martinez, meilleur gardien.