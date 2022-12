Les chiffres impressionnants de Kylian Mbappé en Coupe du Monde

Malgré la défaite de l’équipe de France en finale de la Coupe du Monde contre l’Argentine (3-3, 4 t.a.b à 2), Kylian Mbappé a réalisé une prestation XXL avec un triplé et une réussite dans sa tentative lors de la séance de tirs au but. À seulement 23 ans, il affiche des statistiques impressionnantes au Mondial.

Kylian Mbappé a encore une fois marqué de son empreinte de la Coupe du Monde. Pour son deuxième Mondial, l’attaquant du PSG a marqué huit buts en sept matches lors de cette Coupe du Monde au Qatar. En 14 matches, il a déjà inscrit 12 buts. Il n’est plus qu’à quatre buts du record détenu par Miroslav Klose. Auteur d’un triplé, il devient le deuxième joueur de l’histoire a réalisé telle performance dans une finale de Coupe du Monde après Geoff Hurst en 1966. Egalement buteur lors de la finale victorieuse contre la Croatie en 2018, il compte quatre réalisations en finale, un record. Il devance Pelé, Vavá, Zinedine Zidane et Hurst, qui ont tous marqué trois buts à ce stade de la compétition.

8 buts en une campagne, à égalité avec Ronaldo

Le numéro 7 du PSG a été le meilleur buteur de la compétition avec huit réalisations. Il rejoint Ronaldo et ses huit buts lors de la Coupe du Monde 2002 à la seconde place des meilleurs marqueurs sur une édition, derrière les 13 buts de Just Fontaine en 1958. Avec son triplé, il a atteint la barre des 12 buts (en 14 matches) en Coupe du Monde. Il égale Pelé et n’est plus devancé que par cinq joueurs, Just Fontaine (13), Lionel Messi (13), Gerd Müller (14), Ronaldo (15) et Miroslav Klose (16), comme le rapporte Eurosport.