La Coupe du Monde 2022 touche à sa fin ce dimanche 18 décembre au Lusail Iconic Stadium. La finale oppose l’Argentine de Leo Messi, à l’Equipe de France de Kylian Mbappé. Les deux joueurs du PSG s’affrontaient afin de broder une troisième étoile sur leur tunique nationale respective.

La France avait à cœur de remporter sa deuxième Coupe du Monde consécutive et imiter l’Italie (1934, 1938) et le Brésil (1958, 1962) après son succès en 2018 en Russie. De son côté, l’Albiceleste était en mission autour de Leo Messi pour mettre fin à une disette de 36 ans sans victoire finale en Coupe du Monde. Pour cette rencontre historique, Lionel Scaloni et Didier Deschamps ont pu compter sur deux onze qui s’apparentent à des équipes types de part et d’autre.

Les compositions officielles

XI de l’Argentine : E.Martínez – Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico – Di María, De Paul, Fernández, Mac Allister – Messi (c) , Álvarez. Banc : Armano, Rulli, Foyth, Montiel, Paredes, Pezzella, Acuna, Palacios, Correa, Almada, Gomez, Guido, Dybala, Lisandro Martinez, Lautaro Martinez

En première période, les hommes de Didier Deschamps passent complètement à côté de leur match. Les coéquipiers de Kylian Mbappé ont du mal à répondre à l’intensité mise par les Argentins. A tel point que les Bleus ne parviennent pas à tirer une seule fois au but. Dominateurs, les Argentins bénéficient d’un penalty à la 22e minute. Angel Di Maria se joue d’Ousmane Dembélé et s’écroule dans la surface de réparation, légèrement déséquilibré par l’ailier français. L’occasion pour Leo Messi d’ouvrir le score et devenir ainsi le premier joueur de l’historie à marquer un but en phase de groupe, huitième, quart, demi, et finale, d’un Mondial.

Leo Messi célébrant son but sur penalty (23e) en finale de Coupe du Monde 2022 face à la France.

Malgré l’ouverture du score, la physionomie de la rencontre ne change pas, et l’Argentine continue d’être dominatrice. Une domination récompensée une nouvelle fois à la 36e minute sur contre une contre attaque éclaire et conclue par un but de l’ancien ailier du PSG, Angel Di Maria. Ce dernier est l’auteur d’une première période remarquable. Toujours aucune réaction sur le terrain de la part des Bleus, mais le banc de touche agit. En effet, Didier Deschamps, à la 41e minute procède à un double changement : Olivier Giroud et Ousmane Dembélé cèdent leur place à Marcus Thuram et Randal Kolo Muani. Szymon Marciniak siffle la mi-temps sur ce score de 2-0 en faveur de l’Argentine.

En seconde période, les hommes de Lionel Scaloni reviennent avec les mêmes intentions, mais les Bleus poussent un peu plus. Ces derniers parviennent à tirer pour la première fois de la rencontre à la 68e minute par le biais d’une tête de Randal Kolo Muani sur corner, qui passe loin du but. Un peu plus tôt (64e), l’homme de la rencontre du côté de l’Argentine, Angel Di Maria, a cédé sa place à Marcos Acuna. Le coaching se fait aussi pour Didier Deschamps qui, à la 71e minute procède à sa deuxième cession de changements avec les entrées d’Eduardo Camavinga et Kingsley Coman à la place d’Antoine Griezmann et Théo Hernandez. Deux derniers changements qui illustrent un changement tactique avec le passage en 4-4-2 à ce moment de la rencontre. Inoffensifs offensivement, les Bleus obtiennent un penalty grâce à un duel entre Kolo Muani et Otamendi que le Français remportent par la vitesse et le physique en passant l’épaule devant son adversaire dans la surface de réparation. A la 79e minute, Kylian Mbappé se charge de réduire l’écart (2-1) avant d’égaliser (2-2) deux minutes plus tard. Avec moins de dix minutes restantes dans le temps réglementaire, le numéro 7 du PSG galvanise ses coéquipiers et la rencontre change de face et de rythme pour les Bleus. Malgré quelques velléités offensives des Argentins, l’Equipe de France domine la fin de match, et file jouer les prolongations dans cette finale de Coupe du Monde face à l’Albiceleste.

Kylian Mbappé inscrivant le but du 2-2 en finale de Coupe du Monde 2022 face à l’Argentine.

A l’entame des prolongations, Lionel Scaloni procède à un changement : Nahuel Molina cède sa place à Gonzalo Montiel. Didier Deschamps répond à son homologue à la 95e minute en faisant entrer Youssouf Fofana à la place du titi parisien Adrien Rabiot. Alors que la France est dominatrice au cours de cette prolongation, Leandro Paredes et Lautaro Martinez font leur entrée à la place de Rodrigo de Paul et Julian Alvarez. A quelques secondes de la mi-temps de cette prolongation, l’Albiceleste parvient à se procurer deux actions dangereuses coup sur coup. La première grâce à une offensive collective rondement menée par Leo Messi et conclue par une frappe de l’entrant Lautaro Martinez parfaitement contrée par un tacle de Dayot Upamecano. L’attaquant de l’Inter Milan est au duel face à Hugo Lloris pour la deuxième, mais sa frappe passe à côté.

La seconde période de ces prolongations voit l’Argentine prendre l’avantage (3-2). Une action collective bien menée par les attaquants de l’Albiceleste suite à un ballon mal renvoyé par la défense des Bleus. A bout pourtant, Lautaro Martinez envoie un boulet de canon dans les gants d’Hugo Lloris qui atterrit dans les pieds de Leo Messi. Le numéro 30 du PSG pousse le ballon derrière la ligne de but du pied droit et réveil le Lusail Iconic Stadium. A la 117 minute, son coéquipier Rouge & Bleu lui répond, une nouvelle fois sur penalty. Kylian Mbappé inscrit un triplé en finale de Coupe du Monde face l’Argentine, et son huitième but dans cette 22e édition du Mondial. La rencontre n’a toujours pas de vainqueur au bout des 120 minutes, l’Argentine et l’Equipe de France se départagent au cours d’une séance de tirs au but. Les deux nations envoient les deux joueurs du PSG tirer en premier : Kylian Mbappé et Leo Messi.

FRANCE : O – X – X – O

ARGENTINE : O – O – O – O

Au bout de la séance de tirs au but (3-3 / 4-2), l’Argentine remporte la 22e Coupe du Monde de football et se place sur le toit du monde à l’occasion de ce Mondial au Qatar. L’Albiceleste remporte son troisième titre Mondial (après 1978 et 1986). Au terme d’un match historique, les Bleus connaissent une terrible désillusion. Leo Messi est élu homme du match.