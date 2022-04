Mbappé, MNM, Parc…les chiffres clés après PSG / Lorient

Hier soir, le PSG retrouvait la Ligue 1 après une dizaine de jours de coupures en raison de la trêve internationale. Les Parisiens se sont largement imposés contre Lorient (5-1) en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Une rencontre marquée du sceau de Kylian Mbappé. L’attaquant français a été impliqué sur les cinq réalisations de la rencontre avec deux buts et trois passes décisives. C’est la première fois de sa carrière en club qu’il est impliqué dans cinq buts dans un match. Avec ce doublé, il compte 124 buts en Ligue 1, seuls Pedro Miguel Pauleta (130) et Edinson Cavani (138) ont faix mieux au 21e siècle.

Pour la première fois, les trois membres de la MNM ont marqué au moins un but dans le même match (en 15 apparitions). Double buteur, Neymar aime Lorient. Il marque un but toutes les 45 minutes face aux Merlus. De nouveau vainqueur au Parc des Princes, le PSG a remporté ses six matches de Ligue 1 à domicile depuis le début de l’année 2022. Seul Liverpool affiche aussi ce 100% de victoire à la maison dans les cinq grands championnats à domicile (6 matches minimum joués).