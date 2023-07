Mbappé : Objectif Real Madrid libre en 2024

Mbappé a un plan clair depuis 2022 : rejoindre libre le Real Madrid. Après une prolongation lucrative au PSG, Kylian Mbappé entend empocher chaque centime promis. Une décision qui contenterait le joueur et le club espagnol.

Le pactole : voilà ce que gagnerait Mbappé en restant au PSG. À l’heure où les relations entre Doha et Mbappé se dégradent, Florentino Perez avance ses pions. Nasser Al-Khelaïfi a déjà clarifié la situation : une prolongation ou un départ. Mbappé quant à lui campe sur sa position et a bien l’intention de rester à Paris malgré l’ultimatum du président du club de la capitale. Un choix intriguant au vu de sa dernière interview chez France Football, une hypothèse qui cacherait une histoire de gros sous. Le média espagnol Relevo appuie cette idée et détaille la position du Real Madrid. En restant une saison de plus au PSG, Mbappé s’assure de toucher près de 200M€ bruts entre son salaire, sa prime de fidélité et sa future prime à la signature. Ce choix contenterait le joueur ainsi que le club espagnol.

La position du Real Madrid

Le Real n’aurait pas à payer d’indemnité de transfert et réduirait le coup de l’opération. Toujours selon Relevo un transfert cet été couterait 550M au Real Madrid. Une somme trop importante qui forcerait le club à de grosses ventes pour ne pas finir dans le rouge sur l’exercice comptable. Le club madrilène possède ne dispose pas de la marge nécessaire pour satisfaire le PSG et Mbappé le même été. De ce fait la Casablanca privilégie une arrivée libre en 2024 qui leur permettrait une économie de 40M sur l’amortissement annuel. La prime à la signature en 2024 serait donc plus importante mais le coût total lui, resterait moins cher qu’une arrivée cet été. Volonté partagé et appuyé par le joueur du PSG qui martèle son envie de rester au club cet été.

En somme, le Real Madrid et Kylian Mbappé ont tout à gagner à ce que le joueur français reste une saison de plus au PSG. Perez signerait libre l’attaquant français à moindre frais et Mbappé empocherait son pactole avant de rejoindre Madrid après l’après et les Jeux Olympiques.