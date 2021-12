PSG / AS Monaco : Les notes des Parisiens

Ce soir, en clôture de la 18e journée de Ligue 1, le PSG recevait – au Parc des Princes – l’AS Monaco. Après leur belle victoire européenne dans la semaine contre Bruges (4-1), les Parisiens voulaient retrouver le goût de la victoire face aux Monégasques. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devait faire sans Sergio Ramos, Nuno Mendes, Presnel Kimpembe Julian Draxler et Neymar Jr tous blessés ou sur le retour.

L‘entraîneur argentin avait décidé d’aligner une équipe très proche de celle de PSG / Bruges. Gianluigi Donnarumma qui enchaînait dans les buts, le milieu de terrain était composé de Marco Verratti, Idrissa Gueye et Georginio Wijnaldum et l’attaque sans surprise avec Messi, Mbappé, Di Maria était aussi reconduite. Malgré cela, les premières minutes sont très compliquées pour les Rouge & Bleu qui concèdent le poteau sur une immense occasion monégasque mais à la 10e minute Angel Di Maria obtient un pénalty après utilisation de la VAR. Kylian Mbappé ne laisse aucune chance à Nübel et ça fait 1-0. La suite de la mi-temps montre beaucoup de maladresses chez les deux équipes… Et c’est le PSG qui en profite avec une belle récupération de Messi au milieu de terrain qui accélère… fixe… et décale Mbappé sur le côté gauche de la surface de réparation qui enroule magnifiquement. L’international français double la mise et permet aux Parisiens de prendre un avantage définitif. Le jeune Bondynois a inscrit là son 100e but en Ligue 1, un record pour un joueur de son âge ! La deuxième période sera plus soporifique avec pas grand chose à se mettre sous la dent à part quelques tentatives, sans succès, de la Pulga et la blessure musculaire de Juan Bernat… Le Paris Saint-Germain finit parfaitement bien son année au Parc des Princes et compte désormais 13 points d’avance sur son dauphin, l’Olympique de Marseille.

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Donnarumma 7 – Hakimi 5, Marquinhos 6,5, Diallo 6,5, Bernat 5 – Wijnaldum 5, Verratti 5,5, Gueye 5,5 – Di María 5,5, Messi 5,5, Mbappé 7,5

Les notes de Théodore Vives : Donnarumma 7 – Hakimi 5, Marquinhos 5,5, Diallo 5,5, Bernat 5- Wijnaldum 5, Verratti 6,5, Gueye 5,5 – Di María 6, Messi 5, Mbappé 7

Les notes de Guillaume de Freitas : Donnarumma 7 – Hakimi 6, Marquinhos 7, Diallo 6, Bernat 6 – Wijnaldum 5, Verratti 6, Gueye 6 – Di María 5,5, Messi 5, Mbappé 8

Les notes de Jonathan Bensadoun : Donnarumma 7,5 – Hakimi 4,5, Marquinhos 7, Diallo 7, Bernat 5 – Wijnaldum 4,5, Verratti 5, Gueye 6 – Di María 5, Messi 6, Mbappé 8

Les notes de Murvin Armoogum : Donnarumma 7 – Hakimi 5, Marquinhos 6, Diallo 6.5, Bernat 5 – Wijnaldum 5, Verratti 5,5, Gueye 5 – Di María 4, Messi 5, Mbappé 7,5

Les notes de Mickael Rufet : Donnarumma 7 – Hakimi 5.5, Marquinhos 7, Diallo 6.5, Bernat 5- Wijnaldum 5, Verratti 6, Gueye 5.5 – Di María 5, Messi 6, Mbappé 7