Mbappé : « On repart avec la victoire dans une superbe ambiance »

Kylian Mbappé a été l’homme du match contre la Juventus ce soir (2-1). L’attaquant du PSG a marqué deux très beaux buts pour offrir la victoire à son équipe. Au micro de Canal Plus, il explique être content même si son équipe et lui auraient pu se mettre à l’abri et éviter cette fin de match sous tension.

« On est content. Je pense que l’on aurait pu se mettre à l’abri et pousser un peu plus en deuxième mi-temps, même en fin de première période. Je pense que l’on aurait pu faire un peu plus mais on a fait l’essentiel, je pense que l’on a réalisé une bonne partie. On repart avec la victoire dans une superbe ambiance à domicile. Important de se confronter à des grandes équipes dès le début de saison ? On veut toujours se confronter contre les grandes équipes, c’est pour cela que l’on joue la Champions League. Ce sont ces matches-là que l’on aime, que l’on veut jouer. Ces matches où il faut montrer de la personnalité, montrer notre qualité. On sait ce que l’on doit travailler, on le savait déjà avant le match que l’on avait des lacunes. Mais on va bosser et essayer de faire notre maximum.«