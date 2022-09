Après plusieurs mois d’attente, le PSG retrouvait la Ligue des champions ce mardi. Les Rouge & Bleu accueillaient la Juventus Turin au Parc des Princes (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1) à l’occasion de la 1ère journée du groupe H. Et pour cette rencontre, Christophe Galtier avait aligné son équipe avec la présence de Vitinha au milieu. Le Portugais s’était bien remis de son coup reçu au genou face au FC Nantes. En face, Massimiliano Allegri pouvait s’appuyer sur deux joueurs qui ont déjà évolué au PSG : Adrien Rabiot et Leandro Paredes.

Résumé du match

Pour son début de campagne européenne, le PSG a parfaitement débuté cette rencontre. Suite à une louche magnifique réalisée par Neymar Jr, Kylian Mbappé reprend de manière spontanée pour tromper Mattia Perrin (1-0, 5′). Largement supérieur à la Juventus techniquement, le club de la capitale va tout de même se laisser endormir par une possession de balle stérile de la Vieille Dame. Une tactique qui s’est presque avérée payante. Sur un centre travaillé de Juan Cuadrado, Arkadiusz Milik prend le dessus dans les airs mais sa tête à bout portante est parfaitement détournée par Gigio Donnarumma (19′). Un tournant dans cette première période. En effet, quelques minutes plus tard, après une combinaison parfaite entre Marco Verratti, Achraf Hakimi et Kylian Mbappé, le Français inscrit son doublé d’une belle reprise de volée (2-0, 22′). Face à une Juve impuissante, le PSG regagne les vestiaires avec un score de 2-0.

En seconde période, la Juventus revient avec un visage plus conquérant. Pourtant, Kylian Mbappé avait la possibilité de marquer le but du break, mais le Français s’est montré trop solitaire (51′). Quelques minutes plus tard, le remplaçant, Weston McKennie, profite de l’apathie parisienne en défense pour redonner espoir à la Vieille Dame (2-1, 52′). Déjà décisif en première période, Gigio Donnarumma a sorti une nouvelle tête d’Arkadiusz Milik (56′). Après l’heure de jeu, sur une action collective magnifique de la MNM, Kylian Mbappé manque de précision dans sa frappe (64′). Dans une seconde période au faux rythme, Gigio Donnarumma a une nouvelle fois sauvé les siens face à Manuel Locatelli (81′). Malgré une ultime occasion de Neymar Jr (89′), le PSG débute sa campagne européenne face à la Juventus par une victoire (2-1). Sérieux en première période, les Rouge & Bleu ont éprouvé quelques difficultés en seconde mi-temps. Pour leur prochain match en C1, les champions de France en titre se déplaceront sur la pelouse du Maccabi Haifa (14 septembre).

Fils du match

0′ Le coup d’envoi est donné par la Juve. Bon match à tous

2′ Première attaque placée du PSG. Le centre de Mendes est détourné en corner par la défense de la Juventus

3′ Comme l’AS Monaco il y a une dizaine de jours, la Vieille Dame tente de presser haut, mais les Parisiens sont précis dans leurs passes

5′ BUTTTTTTTTTT DU PSG PAR MBAPPE (1-0). Sur une louche de Neymar par-dessus la défense, Mbappé reprend en première intention et trompe Perrin d’une frappe puissante. Un but tout en technique

8′ Sur une passe longue de Marquinhos, Mbappé était proche de reprendre le ballon, qui file finalement dans les gants de Perrin.

13′ Quel début de match des Parisiens. La Juve n’existe pas pour l’instant et manque d’agressivité

19′ Quel arrêt de Donnarumma à bout portant sur la tête de Milik !!! C’était chaud dans la défense du PSG

20′ La Juve prend le contrôle du ballon depuis quelques minutes. Les Parisiens doivent se montrer plus agressifs sur le porteur du ballon

22′ LE DOUBLEEEEEE POUR MBAPPE (2-0). Quelle action entre Verratti, Hakimi et Mbappé. Le Français ne laisse aucune chance à Perrin.

24′ Faute de Bremer sur Mbappé. Les esprits s’échauffent ensuite entre Paredes et Ramos. Le Brésilien prend un carton jaune, tout comme Ramos pour contestation

31′ Sur coup franc, Bremer est trouvé mais sa tête n’est pas cadrée

34′ Hakimi récupère haut le ballon. L’action se construit mais Vitinha ne cadre pas sa frappe

35′ Magnifique geste de Neymar dans la surface. Profitant d’un contre favorable, Neymar allait défier Perrin mais est retenu par Cuadrado. Pas de penalty

43′ La Juve fait preuve d’un grand déchet technique lorsqu’il s’agit d’accélérer le jeu. Les Parisiens sont en bloc bas et tentent d’exploser en contre

45′ Deux minutes de temps additionnel

45’+1 Grosse faute de Miretti sur Neymar. Carton jaune logique pour le jeune Italien

45’+2 Sérieux et appliqué, le PSG mène logiquement au score face à la Juventus (2-0) grâce à un magnifique doublé de Mbappé. À noter un arrêt déterminant de Donnarumma avant le deuxième but du Français

45′ La seconde période débute

46′ Frappe lointaine de Kostic. Donnarumma est vigilant et capte le ballon

51′ Grosse occasion de Mbappé, mais sa frappe trouve le petit filet extérieur. La passe pour Neymar était plus appropriée

52′ Réduction de l’écart de la Juventus (2-1). Le nouvel entrant Mc Kennie trompe Donnarumma d’une tête

54′ Sur un centre de Mbappé, Hakimi est trop court pour reprendre de volée au second poteau

56′ La Juventus proche d’égaliser, mais Donnarumma détourne une tête de Milik. La défense parisienne en difficulté

59′ Frappe lointaine de Rabiot qui passe à côté du but de Donnarumma. La Juve est revenue avec d’autres intentions

64′ Quelle action collective entre Neymar, Messi et Mbappé, mais le Français ne cadre pas sa frappe. Dommage !

65′ Carton jaune pour Verratti après avoir stoppé volontairement Rabiot qui partait en contre

67′ Frappe du pied gauche de Messi à l’entrée de la surface, mais ça manque de précision

71′ Le PSG met de l’intensité. Après une première frayeur dans la surface de la Juve, Messi tente une frappe lointaine captée en deux temps par Perrin

73′ Carton jaune pour Danilo après une obstruction sur Mbappé

77′ Double changement pour le PSG. Danilo et Mukiele entrent à la place de Vitinha et Hakimi

81′ Nouvelle frayeur dans la défense du PSG, mais Donnarumma sauve face à Locatelli

82′ Frappe de Neymar, mais ça manque de précision

83′ Très bon retour de Marquinhos qui empêche Vlahovic de filer au but

85′ Messi cède sa place à Soler qui vit ses premières minutes avec le maillot du PSG

86′ Neymar tente un coup franc direct, mais ça passe au-dessus

87′ Verratti cède sa place à Sanches

89′ Quelle parade du pied de Perrin sur une reprise de volée de Neymar à l’entrée de la surface

90′ Contre-attaque du PSG. Neymar fixe la défense et sert Mbappé. Le Français voit sa frappe être stoppée par Perrin

90′ Trois minutes de temps additionnel

90’+3 Le PSG obtient la victoire pour son entrée en lice en Ligue des champions. Malgré une Juventus plus agressive en seconde période, le club de la capitale s’impose grâce à un doublé de Mbappé en première période. Prochain match ce samedi face à Brest (17h).

Feuille de match PSG / Juventus Turin

1ère journée phase de poules Ligue des Champions – Stade : Parc des Princes – Diffuseurs : Canal +/RMC Sport – Arbitre : Anthony Taylor – Assistants : Gary Beswick et Adam Nunn – Quatrième arbitre : David Coote – Arbitres vidéo : Marco Fritz et Christian Dingert – Buts : Mbappé (5′, 22′), Mc Kennie (52′) – Cartons : Bremer (24′), Ramos (24′), Miretti (45’+1), Verratti (65′), Danilo (73′)

XI du PSG : Donnarumma – Ramos, Marquinhos (c), Kimpembe – Hakimi (Mukiele, 77′), Verratti (Sanches, 87′), Vitinha (Danilo, 77′), Mendes – Messi (85′ Soler), Mbappé, Neymar. Non utilisés : Navas, Rico, Ruiz, Bernat, Sarabia, Ekitike

