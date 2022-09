Alors qu’il était connu que Emmanuel Macron avait échangé avec Kylian Mbappé avant sa prolongation au PSG, le joueur a révélé le contenu de ses discussions avec le président de la République.

L’un des plus longs feuilletons de l’histoire du mercato se clôturait en mai dernier de manière fort positive pour le PSG : annoncé avec grande insistance toute l’année du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger à Paris jusqu’en 2025, au moment où il était à un mois d’être libre de tout contrat. Évidemment, le club parisien a du se battre pour convaincre son joueur d’apposer sa signature sur un nouvel engagement et a ainsi utilisé tous les relais qu’il pouvait avoir à disposition.

L’un d’eux était Emmanuel Macron. Il est de notoriété publique que Kylian Mbappé et le président de la République entretiennent de bons rapports. C’est ainsi que celui qui a été réélu en mai dernier a lui-aussi apporté son grain de sel au dossier en essayant de le convaincre de rester en France et en Ligue 1. Une volonté naturellement politique de la part d’Emmanuel Macron dans la mesure où voir le meilleur joueur du monde, Français de surcroit, évoluer en France est un signal fort, tant sportivement qu’en matière d’image et de stratégie d’influence.

Néanmoins, se posait encore la question de savoir quel discours avait exactement tenu Emmanuel Macron auprès du numéro 7 du PSG. Kylian Mbappé a répondu à la question dans un entretien accordé au New York Times publié ce mardi. « Je n’avais jamais imaginé que j’allais parler avec le président de mon avenir dans ma carrière, donc c’est quelque chose de fou », commence-t-il à expliquer, avant de poursuivre : « Il m’a dit : ‘Je veux que tu restes. Je ne veux pas que tu partes maintenant. Tu es tellement important pour le pays’ ». L’objectif d’Emmanuel Macron était de lui faire comprendre qu’il avait encore « le temps de partir » et qu’il pouvait « rester un peu plus ». Cette action du président n’a pas été vaine, de l’aveu même de Kylian Mbappé : « Quand le président te dit ça, ça compte », affirme le joueur de 23 ans.

De son côté, Emmanuel Macron avait déjà expliqué sa position sur son rôle dans le dossier à l’occasion d’une interview en juin. « Je vous rassure, je n’interviens dans aucun transfert. Je suis comme chaque citoyen quand il s’agit de sport, avec une volonté de voir du beau jeu et de soutenir une équipe, en l’espèce l’Olympique de Marseille. J’ai eu une discussion avec Kylian Mbappé en amont, simplement pour lui conseiller de rester en France. Quand il est sollicité de manière informelle et amicale, c’est le rôle d’un Président de défendre son pays », avait-il alors déclaré.