Aguero confiant pour le PSG et Messi en Ligue des Champions

Ce soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG entame sa campagne de Ligue des Champions avec la réception de la Juventus Turin dans le cadre de la première journée de la phase de poules. Comme chaque année, le club de la capitale est placé dans les favoris de la compétition, même si Christophe Galtier réfute ce statut. Sergio Aguero est confiant pour les Rouge & Bleu et son ami Lionel Messi pour cette Champions League 2022-2023.

« Le PSG a déjà acquis beaucoup d’expérience en Europe«

« L’équipe de Leo Messi sera toujours candidate (à la victoire finale en C1, ndlr). On dirait qu’il est revenu à son meilleur niveau et Leo a cette mentalité de gagnant dont il a besoin dans n’importe quelle équipe qui aspire à tout réussir, assure l’ancien mancunien pour Stake. Nous connaissons son esprit de compétition. Et encore plus s’il est avec de grands joueurs comme Kylian Mbappé et Neymar. Et le PSG a déjà acquis beaucoup d’expérience en Europe. »