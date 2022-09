Pour son entrée en lice en Ligue des Champions, le PSG s’apprête à affronter la Juventus Turin ce mardi (21h sur Canal +) au Parc des Princes. En amont de cette rencontre, la traditionnelle conférence de presse d’avant-match s’est tenue dans l’antre du Paris Saint-Germain. Pour celle-ci, Christophe Galtier était bien évidemment présent. Le technicien français était accompagné de son buteur Kylian Mbappé face aux journalistes. L’occasion pour le champion du monde d’évoquer sa relation avec Neymar, l’affaire Pogba ou encore la hiérarchie des penaltys. Extraits choisis.

Les polémiques, un impact sur son début de saison ?

« Le début de saison est réussi, même si je pense qu’il aurait pu être mieux, même si j’ai eu une préparation à contretemps. Il faut savoir faire la part des choses entre ce qui se passe sur le terrain et hors du terrain et le plus important c’est d’aider l’équipe.«

Hakimi

« Il doit garder ces exigences. Il est revenu cette année avec d’autres exigences au quotidien. Il sait que le club compte sur lui. C’est à lui de continuer comme ça. »

L’affaire Paul Pogba et ses relations avec lui

« Non, au jour d’aujourd’hui, je préfère faire confiance à la parole d’un coéquipier. Au jour d’aujourd’hui c’est sa parole contre la parole de son frère, je vais faire confiance à mon coéquipier. Ce n’est pas le moment d’en rajouter pour lui, je suis assez détaché de tout ça.«

Est-ce que ce qui se passe correspond au projet vendu au moment de la prolongation ?

« C’est ni l’endroit ni le moment. La on est là pour un match de champions League et il vaut mieux parler d’un match de Champions League.«

Le turn-over et le fait de ne pas jouer les matches en entier

« Il faut accepter, même si ce n’est pas facile à faire. Le coach sait que comme attaquant, on veut jouer et marquer mais le coach a une vision plus globale. Si vous pensez que quand je vais sortir j’aurais la banane, je ne l’aurais pas, mais il faut accepter les décisions de l’entraîneur, c’est lui le capitaine du navire.«

Si il y a un penalty demain, qui va tirer ?

« On verra, il y a toujours une discussion. Il faut voir comment ça se passe durant le match. On n’est pas fermés tous les deux. Numéro 1 ne veut pas dire que tu tires tous les penaltys, ça existe dans aucun club, encore moins quand tu joues avec 3 joueurs comme ça. On verra demain mais il n’y a pas de problèmes avec ça.«

Sa relation avec Neymar

« C’est la sixième année avec Neymar. On a toujours eu une relation comme ça, basée sur le respect, mais parfois avec des moments plus froids et plus chauds. C’est la nature de notre relation qui est comme ça. J’ai beaucoup de respect pour le joueur qu’il est. Quand tu as deux joueurs qui ont des caractères forts comme ça, tu as des moments comme ça mais c’est toujours dans le respect et dans l’intérêt du Paris Saint-Germain.«