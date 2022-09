Alors que le PSG affrontera la Juventus ce mardi soir au Parc des Princes, le onze de départ du club parisien ne devrait pas comporter la moindre surprise face à des Bianconeri handicapés par de nombreuses absences.

C’est le grand jour pour le PSG ! Le club de la capitale retrouvera ce soir la Ligue des champions, compétition qu’il rêve de remporter depuis maintenant plus de dix ans. Premier match de la saison et déjà un premier choc contre une Juventus, certes affaiblie, mais qui possède malgré tout des qualités à ne pas prendre à la légère. Les hommes de Christophe Galtier devront donc réaliser un match plein et sérieux pour lancer de la meilleure manière possible leur phase de poule, et ce tandis que l’entraineur français connaitra ce soir son premier choc européen en tant qu’entraineur du club parisien.

Bonne nouvelle pour l’avant-match, le groupe du PSG affiche complet. Il y avait une incertitude au sujet de Vitinha après sa sortie à la demi-heure de jeu contre Nantes ce weekend à la suite d’un soucis au genou, mais le doute a rapidement été levé ce lundi. Le milieu portugais s’est entraîné sans soucis en solo sous les yeux du patron du staff médical avant de rejoindre le groupe pour la séance collective. Ainsi, en conférence de presse, Christophe Galtier a annoncé que Vitinha était apte à être titulaire contre les hommes de Massimiliano Allegri.

C’est donc avec son équipe type que devrait se présenter le PSG face à une Juventus à qui il manquera plusieurs forces. Angel Di Maria a notamment été annoncé forfait ce lundi après avoir eu une alerte ce week-end contre la Fiorentina, pourtant quelques jours après être revenu à la compétition. Paul Pogba est lui-aussi absent, lui qui même a été opéré ce lundi. Wojciech Szczęsny, Federico Chiesa et Kaio Jorge sont également forfaits.

La compo probable du PSG en 3-4-3 selon L’EQUIPE et Le Parisien : Donnarumma – Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe – Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes – Messi, Mbappé, Neymar

La compo probable de la Juventus en 3-5-2 selon La Gazzetta dello Sport : Perin – Bremer, Bonucci, Danilo – Cuadrado, Rabiot, Paredes, Miretti, Kostic – Vlahovic, Milik