Le match tant attendu entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich aura lieu demain. Annoncé absent pour ce match, Kylian Mbappé a renversé la tendance en ayant accéléré son processus de guérison. Présent à l’entraînement collectif du jour, l’attaquant figure sur la feuille du match sans savoir s’il sera titulaire ou non. Une info que Julian Nagelsmann avait annoncé avant tout le monde.

« Ce sera du 50-50 »

Le coach allemand était en conférence d’avant-match avec Kingsley Coman près de la Tour Eiffel. Il a préparé son équipe à une éventuelle participation de Mbappé demain soir. « S’ils jouent (Messi et Mbappé), ils seront prêts. On devra être performant collectivement autour d’eux, empêcher Messi de toucher trop de ballons par exemple. Mais il n’y a pas qu’eux. Paris a aussi des joueurs de couloir très offensifs« . L’entraîneur du Bayern a notamment répondu à une question sur le système qu’il allait aligné contre le PSG. Il n’a pas répondu à la question mais a expliqué comment son équipe doit aborder ce match. « On jouera notre jeu, on ne viendra pas pour jouer les contres. Si on doit arrêter des joueurs de Paris, Paris devra aussi penser à stopper les nôtres. Ce sera du 50-50. Sans oublier que le match de mardi ne donnera qu’une indication sur le match retour…« , a-t-il expliqué aujourd’hui. Le coach se montre également très confiant par rapport à l’issue de cette rencontre. « L’effectif est chaud pour le choc. Nous nous sommes très bien entraînés aujourd’hui. Nous avons eu de bons résultats ces derniers temps », déclare Nagelsmann à quelques heures du grand choc.