À J-1 du huitième de finale aller de Ligue des champions au Parc des Princes, le PSG et le Bayern Munich connaissent une dynamique diamétralement opposée. Pourtant, tout n’est pas idyllique chez les Bavarois depuis quelques semaines.

Le PSG ne prépare pas au mieux sa confrontation aller face au Bayern Munich. Dans un mois de février charnière, les joueurs de Christophe Galtier ne répondent pas aux attentes et inquiètent même à quelques heures du match face aux Bavarois. De son côté, le leader de Bundesliga remonte la pente en termes de résultats après un mois de janvier compliqué.

Une dynamique positive

Après avoir repris la compétition seulement le 20 janvier dernier (le PSG avait repris le championnat le 28 décembre), l’équipe de Julian Nageslmann n’a pas démarré la deuxième partie de saison de la meilleure des manières. Suite à trois résultats nuls face au RB Leipzig (1-1), Cologne (1-1) et l’Eintracht Francfort (1-1), les Bavarois ont redressé la barre avec un changement d’organisation. En passant à un système à trois défenseurs depuis l’arrivée de João Cancelo en prêt, le club munichois a retrouvé une certaine efficacité offensive. Et pour preuve, sur les trois dernières rencontres, le champion d’Allemagne s’est imposé avec des larges scores : 4-0 face à Mayence en Coupe d’Allemagne, 4-2 contre Wolfbourg en évoluant en infériorité numérique et 3-0 contre Bochum en Bundesliga. Même si certaines carences sont toujours perceptibles, le Bayern Munich a réussi à se relever de son début de crise au meilleur des moments.

Mais, l’équipe de Julian Nagelsmann montre encore des lacunes notamment dans les transitions adverses et la profondeur dans le dos des latéraux portés vers l’attaque. Une faiblesse sur laquelle les Rouge & Bleu devront appuyer avec la présence de Kylian Mbappé dans le groupe. Les apports offensifs des deux latéraux, Nuno Mendes et Achraf Hakimi, auront également leur importance. Mais pour avoir une meilleure assise défensive, le coach allemand pourrait opter pour le retour d’une défense à quatre au Parc des Princes. Cependant, il ne compte pas modifier son style de jeu, comme il l’a déclaré en conférence de presse d’avant-match : « Ce n’est pas la bonne idée de changer son style de jeu même si on peut faire des ajustements. Quand ce sont des gros matchs, ce n’est pas le système mais le rythme. Les équipes n’ont pas de problème à attendre en contre comme le Real a su le faire. On doit essayer de rester calme et attendre le bon moment (…) On a décidé si on allait jouer à quatre ou trois derrière. Mais j’essaye de faire comprendre à mon équipe que ce n’est pas une question de système mais d’intensité. »

🚨🚨 | Kylian Mbappe est officiellement présent dans le groupe pour affronter le Bayern Munich 🔥



Seuls absents : Renato Sanches & Nordi Mukiele ❌#PSGBAY pic.twitter.com/27iCJ78GnI — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 13, 2023

Un recrutement efficace

Avec les forfaits assurés de Manuel Neuer, Lucas Hernandez et Sadio Mané, le Bayern Munich a perdu trois joueurs cadres. Mais les dirigeants bavarois ont parfaitement su profiter du mercato hivernal pour compenser ces absences. Si l’ancien Parisien, Eric Maxim Choupo-Moting répond aux attentes, suite à la blessure du Sénégalais, avec 13 buts et 4 passes décisives depuis le début de saison, Manuel Neuer a lui été remplacé par le gardien expérimenté, Yann Sommer. Le portier suisse de 34 ans s’est engagé avec les Bavarois contre une somme de 8M€ en provenance du Borussia Mönchengladbach. Et avec l’incertitude sur l’avenir de Benjamin Pavard et l’état de forme de Noussair Mazraoui (péricardite), le FCB a réalisé l’un des plus beaux coups du mercato hivernal avec l’arrivée en prêt avec option d’achat (à hauteur de 70M€) de João Cancelo depuis Manchester City. Une recrue qui a rapidement pris ses marques avec déjà deux passes décisives à son compteur. À cela s’ajoute l’arrivée libre de tout contrat de Daley Blind. Un joueur d’expérience non-négligeable dans ce type de confrontations.

Des tensions en interne rapidement réglées

Si les résultats sont favorables au Bayern Munich depuis début février, en interne, certaines tensions sont apparues. Après avoir partagé des discussions confidentielles du staff avec certains joueurs, l’entraîneur des gardiens, Toni Tapalovic, a été viré par la direction munichoise. Une nouvelle vivement critiquée par Manuel Neuer, très proche de Toni Tapalovic : « C’était pour moi un coup, alors que j’étais déjà à terre. C’est comme si on m’avait arraché le coeur. Ça a été l’expérience la plus brutale dans ma carrière, et j’en ai connu de nombreuses. On parle du côté humain des choses, la façon dont un employé précieux a été traité. Au Bayern, on veut être différent, une famille. Et puis arrive une chose que je n’ai jamais vécue par le passé. C’est triste pour tout le monde. » Dans la foulée, le champion du monde 2014 a rapidement été repris par le président exécutif du club, Oliver Kahn : « Ce que Manuel a dit en rapport avec le départ de Toni Tapalovic ne rend pas justice au capitaine qu’il est, ni aux valeurs du Bayern. De plus, ces déclarations arrivent à un moment inopportun, parce que nous faisons face à des matches très importants. » Et l’international allemand, forfait jusqu’à la fin de la saison après une blessure au ski, devrait ainsi être sanctionné d’une amende de 1.6M€, soit l’équivalent d’un mois de salaire, une sanction record en Allemagne.

Un carton plein pour le Bayern en phase de poules

En phase de poules, le Bayern Munich n’a pas eu la moindre frayeur pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Dans un groupe relevé avec le FC Barcelone, l’Inter Milan et le Viktoria Plzen, les Bavarois ont fait un carton plein avec 6 victoires, 18 marqués, seulement 2 encaissés (face au Viktoria Plzen) et 5 clean-sheets. Même si certains résultats ne représentent pas la physionomie de la rencontre, notamment le match aller face au Barça à l’Allianz Arena, les Munichois ont parfaitement su gérer leur phase de poules comme à leur habitude. Les Parisiens devront notamment élevé leur niveau de jeu dans l’intensité. En effet, le Bayern Munich est la deuxième équipe qui a parcouru le plus de distances parmi les 16 formations qualifiées en 8es de finale (721.54 km, soit 120.26 km par match), juste derrière Tottenham (726.82 km). À titre de comparaison, le PSG est l’un des plus mauvais élèves dans ce domaine (643.93 km, soit 107.32 km par match), juste devant le RB Leipzig (588.49 km) et le Real Madrid (555.03). Surtout, le champion d’Allemagne répond dans l’intensité physique avec une moyenne de 5.34 tacles réussis par match, contre 2.67 pour les Parisiens. Les Rouge & Bleu devront donc montrer un tout autre visage, surtout en phase éliminatoire de la Ligue des champions.

Le XI probable du Bayern Munich (4-2-3-1) : Sommer – Cancelo, Upamecano, De Ligt, Davies – Kimmich, Musiala – Müller (c), Sané, Coman – Choupo-Moting.

Statistiques phase de groupes 2022-23 du Bayern Munich

Statistiques phase de groupes 2022-23 du PSG (Stats : uefa.com)

Les derniers résultats du Bayern Munich

RB Leipzig / Bayern Munich (1-1, Bundesliga)

Bayern Munich / Cologne (1-1, Bundesliga)

Bayern Munich / Eintracht Francfort (1-1, Bundesliga)

Mayence / Bayern Munich (0-4, Coupe d’Allemagne)

Wolfsbourg / Bayern Munich (2-4, Bundesliga)

Bayern Munich / Bochum (3-0)

Les résultats du Bayern Munich en phase de groupes de C1