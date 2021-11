Kylian Mbappé enchaîne les très bons matches ces dernières semaines et porte le PSG depuis le début de la saison. L’attaquant (22 ans) accumule aussi les records de précocité depuis le début de sa carrière. L’international français a déjà joué 300 matches dans sa carrière et affiche des statistiques impressionnantes (190 buts et 93 passes décisives). Il pourrait un peu plus rentrer dans l’histoire des Rouge & Bleu dans les prochains jours.

Comme le rapporte l’historien du PSG – Michel Kollar – Kylian Mbappé a marqué 97 buts sous le maillot Rouge & Bleu en Ligue 1. Il se rapproche du cap des 100 buts que seul deux joueurs dans l’histoire du Paris Saint-Germain ont atteint. Il s’agit de Zlatan Ibrahimovic (113 buts) et Edinson Cavani (138 buts).