PSG / FCN – Le groupe parisien avec Neymar, sans Marquinhos

Le PSG retrouve la compétition ce samedi après-midi avec la réception – au Parc des Princes – pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Après une dizaine de jours de trêve internationale, Les Rouge & Bleu peuvent compter sur un groupe quasiment au complet. Mauricio Pochettino vient de dévoiler la liste des joueurs convoqués pour la réception des Nantais.

Revenu avec une gêne aux adducteurs du rassemblement de la sélection brésilienne, Neymar était annoncé forfait pour cet après-midi et incertain pour le match contre Manchester City. Il a finalement fait son retour à l’entraînement hier. Il figure dans ce groupe tout comme Marco Verratti, absent depuis le Classico et une blessure à la hanche. Beaucoup sollicité ces dernières semaines que ce soit avec le PSG et le Brésil, Marquinhos est préservé. Présent à l’entraînement collectif depuis plus d’une semaine, Sergio Ramos ne connaîtra pas ses premières minutes sous le maillot Rouge & Bleu contre Nantes. Également de retour à l’entraînement collectif cette semaine, Presnel Kimpembe est lui aussi préservé en perspective du match contre Manchester City.

Le groupe du PSG

Gardiens (3) – Navas, Rico, Franchi

Défenseurs (6) – Bernat, Hakimi, Dagba, Diallo, Mendes, Kehrer

Milieux (7) – Danilo, Gueye, Dina Ebimbe, Wijnaldum, Paredes, Herrera, Verratti

Attaquants (5) – Di Maria, Mbappe, Messi, Icardi, Neymar

Absents : Donnarumma, Rafinha, Draxler, Letellier Sergio Ramos, Kimpembe, Marquinhos, Kurzawa, El Chadaille Bitshiabu, Alloh, Gharbi, Bitumazala

Rappel du Point Médical