Mbappé, seul joueur du PSG titulaire avec l’Equipe de France

L’Equipe de France entame la défense de sa Ligue des Nations avec la réception – au Stade de France – du Danemark ce soir. Pour cette rencontre, la France va de nouveau utiliser un système en 3-4-3. Titulaire lors des derniers rassemblements, Presnel Kimpembe ne sera pas présent sur la pelouse dès le coup d’envoi. Lucas Hernandez, Raphaël Varane et Jules Koundé forment la défense à trois. Le milieu est composé d’Aurélien Tchouameni et N’Golo Kanté. Théo Hernandez – à gauche – et Kingsley Coman – à droite – officieront en tant que piston. L’attaque est sans surprise composée d’Antoine Griezmann en soutien de Kylian Mbappé et Karim Benzema.

Le XI de la France : Lloris – L.Hernandez, Varane, Koundé – Coman, Kanté, Tchouameni, T.Herandez – Griezmann, Mbappé, Benzema