Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 2 juin 2022. La saison compliquée de Presnel Kimpembe, Noël Le Graët a discuté avec les cadres de l’équipe de France pour les droits à l’image, Lionel Messi étincelant lors de la victoire face à l’Italie (3-0), Arnaud Kalimuendo a de nombreux prétendants et de la prison ferme requise pour un supporter français après un tweet raciste envers Kylian Mbappé.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur les difficultés affichées par certains cadres de l’équipe de France cette saison en club, à l’image de Presnel Kimpembe. Le Titi du PSG n’a pas semblé progresser lors de l’exercice 2021-2022. « L’impression de puissance et de sérénité qu’il a pu dégager par le passé s’est parfois évanouie derrière des erreurs de concentration de plus en plus récurrentes et un manque de précision dans ses relances dont il n’était pas coutumier. » Et les prestations mitigées du défenseur de 26 ans ne sont pas passées inaperçues aux yeux du staff de l’équipe de France. Il n’est plus un titulaire indiscutable de Didier Deschamps et le passage à trois défenseurs a surtout profité à Lucas Hernandez.

Le quotidien sportif rapporte également que le président de la FFF, Noël Le Graët, a rencontré ce mercredi midi cinq joueurs cadres de l’équipe de France pour parler des droits à l’image. Avant de s’adresser à l’ensemble du groupe pour évoquer l’objectif en Ligue des Nations, le patron du football français s’est entretenu avec Hugo Lloris, Raphaël Varane, N’Golo Kanté, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé pour évoquer ces fameux droits à l’image. « Après quelques minutes de discussions, il en est ressorti que la solution n’était plus très loin d’être trouvée, que des ajustements à la convention signée par les joueurs de l’équipe de France pourraient être effectués. » Ainsi, les joueurs possédant un contrat individuel avec les partenaires concurrents de la FFF pourraient être exemptés de s’afficher avec ces derniers.

XI probable de la France face au Danemark : Lloris – Pavard, Varane, Kimpembe – Clauss, Kanté, Rabiot, T.Hernandez – Griezmann, Benzema (ou Nkunku), Mbappé

La prestation de Lionel Messi lors de la large victoire de l’Argentine face à l’Italie (3-0), lors de la Coupe intercontinentale des nations, a été saluée. Une compétition qui opposait le dernier champion d’Europe en titre au vainqueur de la Copa America. Auteur de deux passes décisives ce mercredi à Wembley (Angleterre), le numéro 30 du PSG « incarne plus que jamais les ambitions d’une Argentine retrouvée. » Surtout, l’Albiceleste de Lionel Scaloni a donné une véritable leçon aux Italiens en grande difficulté depuis leur sacre l’été dernier. Malgré des buts encaissés par Lautaro Martinez (28′), Angel Di Maria (45’+1) et Paulo Dybala (90’+4), le portier du PSG, Gianluigi Donnarumma, s’est interposé à plusieurs reprises face aux assauts argentins afin d’éviter une désillusion encore plus grande à sa sélection. Les Argentins poursuivent par la même occasion leur incroyable série de 32 matches sans défaite, entamée il y a trois ans. De son côté, Lionel Messi (34 ans) « rêve évidemment de ne pas s’arrêter en si bon chemin, à cinq mois et demi de la Coupe du monde en forme de dernier défi (…) Aujourd’hui l’Albiceleste dégage quelque chose collectivement, qu’elle met au service de sa star qui ne peut pas tout faire. Un exemple à méditer pour le PSG. »

Au rayon mercato, L’Equipe annonce qu’Arnaud Kalimuendo a quelques prétendants en Ligue 1. Encore sous contrat jusqu’en 2024, l’attaquant de 20 ans « n’a pas encore fait le point pour son avenir avec le PSG. » Après deux saisons réussies au RC Lens, le club du Nord souhaite le conserver. Mais le natif du Suresnes a également tapé dans l’oeil du Stade Rennais, de l’OGC Nice et de plusieurs clubs étrangers. De son côté, l’Olympique Lyonnais suit l’évolution du Titi depuis deux ans.

Concernant Hugo Ekitike, courtisé par le PSG, il va très probablement rejoindre Newcastle United. Comme rapporté ce mercredi par Foot Mercato et confirmé par L’Equipe, le Stade de Reims et le club anglais ont trouvé un accord pour la vente de l’attaquant de 19 ans. « L’accord exact est le suivant : 36M€ plus 10M€ de bonus presque garantis, ainsi que 15% sur une revente éventuelle. » Désormais, reste à connaître la position de l’international U20 français.

De son côté, Le Parisien rapporte qu’un jeune homme de 19 ans a été sanctionné après un tweet à caractère raciste à l’encontre de Kylian Mbappé, suite à son penalty manqué face à la Suisse à l’Euro 2021 (28 juin). Et ce mercredi, la procureure de la République a réclamé une peine de six mois de prison ferme. Le jugement a été mis en délibéré au 8 septembre. De son côté, l’attaquant du PSG avait porté plainte le 22 septembre dernier en raison de la violence des propos (« sale nègre »). L’international français a notamment reçu le soutien du Mrap (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples), le Crefom (Conseil représentatif des Français d’outre-mer), la Maison des potes, SOS Racisme, Sportitude et la Licra, qui « se sont très vite constitués parties civiles après l’ouverture de l’enquête par la justice dès le 30 juin. » Absent ce mercredi au tribunal, l’auteur du tweet avait indiqué auprès des enquêteurs qu’il avait voulu « ‘jouer un rôle’ en créant un compte aux idées d’extrême droite ‘par amusement’ afin de recevoir le plus de likes possible. »

Le quotidien francilien a également obtenu une interview du milieu de terrain du Real Madrid, Eduardo Camavinga. Lors de cet entretien, le Français de 19 ans a été questionné sur la prolongation de Kylian Mbappé au PSG : « Il a fait son choix et il faut le respecter. On n’en a pas plus parlé que ça dans le vestiaire. »