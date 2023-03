Mbappé titulaire pour Irlande / France

Ce lundi soir (20h45 sur TF1), l’équipe de France disputera son deuxième match des éliminatoires de l’Euro 2024 face à l’Irlande. Nouveau capitaine, Kylian Mbappé est sans surprise titulaire.

Après son éclatante victoire face aux Pays-Bas (4-0), l’équipe de France devra confirmer face à l’Irlande, à Aviva Stadium de Dublin, afin de prendre déjà une belle avance en tête du groupe B. Et pour cela, Didier Deschamps pourra compter sur l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, nouveau capitaine et auteur d’un doublé face aux Néerlandais vendredi dernier. Concernant le reste du onze, trois changements sont à noter.

Giroud, Camavinga et Pavard intègrent le onze de départ

En effet, Olivier Giroud est titulaire. La présence du Milanais sera importante pour répondre au défi physique des Irlandais. De son côté, Randal Kolo Muani enchaîne et jouera comme ailier droit à la place de Kingsley Coman, grand perdant de la soirée. En défense, Benjamin Pavard fait son retour comme latéral droit. Une première pour le joueur du Bayern Munich depuis le premier match de la Coupe du monde face à l’Australie. Enfin, Eduardo Camavinga remplace Aurélien Tchouaméni. Pour le reste, Didier Deschamps fera confiance aux mêmes joueurs. Mike Maignan dans les buts, la charnière centrale Konaté-Upamecano, Théo Hernandez comme latéral gauche et Antoine Griezmann et Adrien Rabiot au milieu.