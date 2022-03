Achraf Hakimi a rejoint le PSG cet été. Après des débuts tonitruants, le latéral droit marocain a un peu baissé de niveau ces derniers mois. Le fait de jouer dans un système à quatre défenseurs alors qu’il a pratiquement tout le temps joué dans une défense à trois depuis le début de sa carrière peut être une explication, comme le fait qu’il soit oublié certaines fois par ses coéquipiers quand il monte. L’ancien intériste a évoqué ce sujet, mais également sa relation avec Mbappé, Mauricio Pochettino ou bien encore le Real Madrid dans un long entretien accordé au Parisien. Extraits choisis…

Sa première partie de saison

« Pour moi, il ne s’agit pas de savoir si j’ai été meilleur avant ou après la CAN. Les gens, comme je l’ai dit souvent, se sont habitués au fait que je marque des buts, que je donne des passes décisives. Et dès que ça n’arrive plus, on dirait que tu es moins fort. Ce n’est pas ça. Il y a d’autres aspects. Je suis d’abord un défenseur et si, ensuite, je peux aider l’équipe par des buts ou des passes décisives, très bien. Sinon, je me dois de défendre et de travailler pour l’équipe. On en demande trop aux latéraux ? Je ne sais pas. Cela dépend de quel latéral on parle. Certains coachs préfèrent voir un latéral tenir un rôle plus défensif, plus stable dans le couloir, d’autres préfèrent un latéral offensif. Je me sens comme un latéral moderne, qui peut remplir plusieurs fonctions. Mais je me sens bien en attaquant.«

Que me demande Pochettino pour le match contre Madrid ?

« Rien de particulier, il me dit de jouer mon jeu, de ne pas changer ma façon d’évoluer que ce soit pour un match face au Real ou un autre. Je dois répéter ce que je fais depuis toujours. Bien sûr, je dois faire attention à mon couloir, mais aussi continuer à produire mon jeu.«

Qu’est-ce que j’apprends avec Pochettino ?

« Plein de choses. Je n’ai connu que des grands entraîneurs et j’ai essayé d’apprendre de chacun d’entre eux. Avec Pochettino, on parle beaucoup entre les matches sur le plan tactique ou comment je dois me comporter sur tel ou tel aspect du jeu. Avec mes partenaires, on emmagasine des choses petit à petit même si de l’extérieur, vous pensez parfois le contraire.«

Son amitié avec Mbappé

« Nous sommes deux jeunes hommes de 23 ans qui partageons les mêmes goûts. On parle de musique, des jeux vidéo, on va au restaurant ou on passe simplement du temps ensemble… On s’apprécie l’un et l’autre. Je parle français avec lui ? Non… Mais il m’aide beaucoup à améliorer mon français. Ça me plaît d’apprendre la langue. C’est l’un de ceux qui m’aident le plus, même si c’est un peu difficile pour moi.«

Le match aller

« Il y avait beaucoup d’émotions. Marquer à domicile à la toute fin d’un match de Ligue des champions, c’est très important. D’autant que ce but pourrait nous donner l’avantage en vue de la qualification. Et puis il y a la manière dont Kylian a marqué.«

Le joueur qui l’a le plus impressionné ?

« J’ai eu de la chance de pouvoir croiser tous ces joueurs (Cristiano Ronaldo, Benzema, Haaland, Lukaku, Neymar, Messi, Mbappé). Mais il y en a d’autres que vous n’avez pas cités. Ici à Paris, Marco Verratti m’a beaucoup surpris. C’est un top joueur que je voyais à la télé mais le côtoyer, c’est différent. Tu mesures beaucoup plus les choses. À Dortmund, on a commencé en même temps avec Sancho. Nous étions très jeunes, mais le voir jouer était spectaculaire aussi.«