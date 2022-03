Cette saison, le PSG s’est fait une spécialité de marquer des buts importants dans les dernières minutes d’un match. Cela montre une forme de caractère et un mental toujours présent malgré le fait d’être mené au score. Un constat que valide Marco Verratti.

« C’est une caractéristique d’une équipe qui ne lâche jamais rien et qui a de la confiance en elle. Jusqu’à la dernière minute, avec les très bons joueurs que l’on a, on peut faire quelque chose. Je pense que c’est une qualité que l’on a et je suis content qu’on l’ait. Je pense que c’est une des premières fois que l’on marque autant de buts dans les dernières minutes d’un match, souligne Verratti pour PSG TV. En plus, dans le football, c’est vraiment joli de marquer dans les dernières minutes et de gagner. Parfois c’est stressant mais je pense que pour les supporters, mettre un but à la 90e ou mettre un but à la 20e et finir le match comme ça, ils préfèrent un but à la fin.«