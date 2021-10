Insolite : Quand Hakimi & Mbappé s’amusent dans un supermarché

Le PSG rencontre cet après-midi à un horaire inhabituel le Stade Rennais dans le cadre de la 9e journée de la Ligue 1 (13h00). Les Parisiens se déplacent en Bretagne dans le but de remporter un neuvième match de suite en championnat, ce qui représente la deuxième série d’invincibilité la plus longue de l’histoire du club de la capitale. Les succès face à Metz et Lyon dans les dernières secondes, avec des scènes de joie magnifique, la victoire prestigieuse en Ligue des Champions face à Manchester City (2-0) permettent à ce nouveau groupe de s’unir et se rassembler.

On le sait depuis le premier jour, Achraf Hakimi et Kylian Mbappé sont assez proches. Les deux joueurs se trouvent les yeux fermés sur le terrain et célèbrent leurs buts respectifs ensembles, mais cette relation va au-delà du terrain. Dans une vidéo et deux photos qui tournent sur les réseaux sociaux, on peut voir les deux amis s’amuser dans un Carrefour Express à Trappes (Yvelines) avec des images plutôt cocasses. Le signe d’une bonne ambiance dans le groupe, qui va à l’encontre de tout ce qui a pu être dit dans certains médias depuis quelques semaines. Par ailleurs, le journaliste Bruno Salomon explique que les deux coéquipiers se sont retrouvés dans ce lieu-là car le PSG est allé à Rennes en car et non en avion à cause des intempéries qui touchent actuellement la région bretonne.

