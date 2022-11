La France affronte l’Australie demain soir (20 heures, BeIN Sports) pour son premier match de la Coupe du Monde au Qatar. Elle pourra compter sur un Kylian Mbappé en forme. Didier Deschamps explique que l’attaquant du PSG n’a pas plus de responsabilités en interne chez les Bleus.

À seulement 23 ans, Kylian Mbappé est l’un des cadres de l’Equipe de France. L’attaquant du PSG compte 59 sélections et a marqué 28 buts. Comme souvent, il sera le faire de lance de l’attaque des Bleus, encore plus avec le forfait de Karim Benzema. Malgré son statut, Didier Deschamps explique que la place de l’ancien monégasque n’a pas changé en Equipe de France. « Il est toujours jeune. Ces quatre années lui ont permis de progresser encore, souligne le sélectionneur en conférence de presse. Il n’a pas plus de responsabilités en interne. Kylian s’inscrit dans un collectif et il en a besoin.«

Pas de forfait pour l’Australie

Durant son point presse, Didier Deschamps a aussi évoqué les cas Eduardo Camavinga et Raphaël Varane, qui ont manqué certaines séances d’entraînement. « Sur Camavinga, ça peut arriver qu’un joueur ne fasse pas une séance ou deux. Il n’y avait aucune inquiétude pour « Cama ». Aujourd’hui il sera disponible. Pour Varane, il va bien et il est apte et disponible pour demain. »