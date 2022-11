Ce mardi soir (20h sur TF1 et beIN SPORTS 1 et 2), l’équipe de France fait son entrée en lice en Coupe du monde avec une rencontre face à l’Australie. Et pour ce premier match de groupe, Didier Deschamps a décidé de mettre en place une équipe offensive avec Kylian Mbappé en tête d’affiche.

L’équipe de France aura un bon coup à jouer ce mardi soir au Stade Al-Jaboun suite au match nul entre ses deux autres adversaires de poule, le Danemark et la Tunisie (0-0). En cas de succès, les Bleus seront seuls en tête du groupe D. Et pour cela, Didier Deschamps a décidé de composer une équipe portée vers l’offensive avec un quatre attaquants.

Mbappé dans son couloir gauche, une charnière centrale Konaté-Upamecano

Comme annoncé depuis plusieurs jours, le sélectionneur des Bleus a mis en place un 4-2-3-1. En l’absence de Karim Benzema, Olivier Giroud occupera la pointe de l’attaque tandis que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé seront positionnés sur les ailes. De son côté, Antoine Griezmann sera en soutien de l’attaquant milanais. Au milieu de terrain, l’ancien Parisien, Adrien Rabiot, sera accompagné d’Aurélien Tchouaméni. Encore trop juste pour débuter une rencontre malgré son retour à l’entraînement collectif, Raphaël Varane n’est pas apte à démarrer. Ainsi, la charnière inédite en sélection Dayot-Upamecano–Ibrahima Konaté est formée. Enfin, Lucas Hernandez et Benjamin Pavard sont titulaires dans les couloirs défensifs.