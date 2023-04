Le PSG s’est incliné sur sa pelouse contre Lyon ce soir (0-1) en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Alors qu’il pouvait pendre une belle marge en tête du championnat, le club de la capitale voit deux de ses concurrents – Lens et Marseille – revenir à 6 points. Nuno Mendes assure que son équipe veut remporter le titre.

Titulaire lors de la défaite du PSG contre Lyon ce soir (0-1), Nuno Mendes (noté 3,5 par la rédaction de CS) s’est projeté comme à son habitude pour apporter son soutien aux attaques parisiennes. Il a de nouveau fait plusieurs belles différences mais comme ses coéquipiers, n’a pas réussi dans le dernier geste. Les Parisiens voient Lens et Marseille revenir à six points et relancer la course au titre. Pour PSG TV, l’international portugais assure que ses coéquipiers et lui veulent plus que tout remporter ce titre de champion de France.

« On traverse un moment difficile »

« C’est une défaite, on traverse un moment difficile, maintenant il va falloir se reposer, nous avons une semaine pour travailler, et pour pouvoir faire un meilleur résultat à Nice qu’aujourd’hui. Bien sûr que nous voulons gagner le titre, nous allons tout donner à chaque match, à commencer par le match à Nice, où il faudra donner le maximum pour ramener les trois points. Nous pouvons remercier les supporters, qui sont toujours présents, et je veux les féliciter pour leurs 15 ans. Nous sommes tous ensemble, pour aller chercher le titre.«