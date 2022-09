Le PSG s’est largement imposé contre Nantes ce samedi soir dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1 (0-3). À trois jours de la réception de la Juventus en Ligue des Champions, les Parisiens ont offert une belle performance. Seule inquiétude, la sortie sur blessure de Vitinha. Entré à la mi-temps, Nuno Mendes a marqué son premier but. Le latéral gauche est ravi de cette première et de la victoire de son équipe.

« Je suis très content pour mon premier but avec le PSG. C’était un très bon match de toute l’équipe. J’espère que je marquerais encore plus, assure le latéral gauche portugais pour Canal Plus Sport 360. Ça a été un match difficile, Nantes est une très belle équipe. Mais nous avons réussi à faire un très bon match, nous avons réussi à le contrôler du début à la fin. La Juventus ? C’est normal (les attentes sur le PSG en C1), c’est un match de Champions League contre une grande équipe. Tout le monde attend ça. Nous allons répondre présent pour essayer de ramener la victoire pour nos supporters. L’équipe en forme ? Oui bien sûr. L’équipe est en très grande forme. Il ne faut pas se relâcher, contrôler les matches. Si jamais on se relâche, cela risque d’être difficile. »