Le PSG aura un double objectif ce samedi soir en Ligue 1. En effet lors du déplacement sur la pelouse du FC Nantes d’Antoine Kombouaré, les champions de France en titre devront retrouver leur place de leader, après la victoire de l’OM face à l’AJ Auxerre (2-0). De plus, les hommes de Christophe Galtier auront pour mission de se préparer au mieux avant le premier match de Ligue des champions contre la Juventus mardi prochain. Et pour cette rencontre face au FCN, le coach du PSG a décidé d’effectuer un turn-over.

Dans les buts, Gigio Donnarumma enchaîne. Il sera protégé par une défense à trois composée de Presnel Kimpembe, Marquinhos et Danilo Pereira. Les rôles de pistons seront occupés par Achraf Hakimi à droite et Juan Bernat à gauche. Le double pivot du milieu de terrain est formé par Vitinha et Marco Verratti. Enfin, les trois attaquants, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Pablo Sarabia, s’occuperont de l’animation offensive. Sergio Ramos et Neymar Jr débutent sur le banc.

Fil du match

00′ Bonjour à tous les CSiens et bienvenue pour cette confrontation entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain ! Annoncez votre pronostic !

01′ C’est parti dans cette rencontre !

2′ La partie est équilibrée avec des Parisiens qui essayent de trouver la faille dans la défense nantais

3′ Les Nantais sont aussi entreprenants et tentent de faire la différence par des incursions

6′ Premier corner de la rencontre pour le PSG obtenu après une frappe de Messi contrée

8′ Le match a été arrêté quelques secondes pour un briquet envoyé en direction de Messi

9′ Première belle occasion nantaise qui profite d’une erreur attention de Marquinhos, avec une belle frappe de Moutoussamy qui passe à côté de la lucarne de Donnarumma

12′ Magnifique geste technique d’Appiah qui élimine Hakimi et centre vers Blas… ça passe au-dessus !

13′ L’ARRÊT EXCEPTIONNEL DE LAFONT !!! Beau centre en retrait de Mbappé pour Danilo qui frappe du plat du pied… Belle intervention du portier nantais !

14′ ÇA POUSSE CÔTÉ PSG ! Sur le corner, Danilo reprend de la tête vers Marquinhos qui frappe… ça flirt avec le cadre !

16′ POPOPOPOPOPOPOPOPOPO KYLIAN MBAPPEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!!!! BELLE RÉCUPÉRATION DE SARABIA VERS MESSI QUI FIXE TOUTE LA DÉFENSE EN CONTRE ATTAQUE ET DÉCALE L’ATTAQUANT FRANÇAIS QUI TROUVE LA LUCARNE !!!!! 1-0 POUR LE PSG

19′ On était pas loin du 2e but ! Belle ouverture de d’Hakimi vers Messi dans la surface de réparation qui la passe en retrait vers Mbappé… Mais belle sortie à ras de terre de Lafont !

23′ CARTON ROUGE POUR FABIO ! Gros tacle de Fabio au niveau du genou sur Vitinha… Le milieu parisien se tord de douleur…

27′ Vitinha va reprendre mais sa situation est à surveiller…

28′ Le milieu portugais va finalement sortir et être remplacé par Renato Sanches. Vitinha rentre directement au vestiaire…

32′ Et carton jaune pour Nicolas Pallois sur Sarabia…

38′ Messi décale dans Sarabia dans la surface de réparation, mais la défense nantaise anticipe bien

40′ Kimpembe autoritaire devant Mohammed devant son but !

42′ Belle passe de Bernat vers Messi… Mais bien repris par deux défenseurs nantais, corner… Qui ne donne rien !

44′ Beau mouvement collectif parisien avec Messi qui élimine trois joueurs… Mais à nouveau bien rattrapé par la défense nantaise

45′ – 4 minutes de temps additionnel

45’+ 4 Mi-temps avec un PSG entreprenant face à des Nantais à 10 suite à l’expulsion méritée de Fabio sur Vitinha

46′ Nuno Mendes remplace Juan Bernat

46′ Reprise du jeu

47′ Ludovic Blas frappe aux abords de la surface… Bien capté

49′ Carton jaune pour Verratti

51′ But de Mbappé hors jeu… La VAR est consultée…

53′ GOOOAAAAAAAL MBAPPÉ !!!!!! BELLE PASSE EN RETRAIT DE MESSI POUR LE FRANÇAIS !!! 2-0 !!!

56′ Carton jaune pour Mbappé

58′ Encore une grosse situation dans la surface nantaise et un nouveau sauvetage cette fois-ci devant Hakimi

61′ Le sauvetage sur sa ligne de Pallois qui empêche Mbappé d’inscrire un triplé

62′ Mbappé et Verratti sortent à la place de Neymar et Sergio Ramos

65 Quelle belle action collective parisienne avec une première frappe de Nuno Mendes bien repoussée par Lafont, suivi par Messi mais sa tentative passe au-dessus !

70′ GOOOOOAAAAAAAAAL NUNO MENDES !!!!!!!!!!!! LE CENTRE D’HAKIMI, RENATO SANCHES LOUPE LA BALLE, NEYMAR FRAPPE SUR LE POTEAU MAIS BIEN REPRIS PAR NUNO MENDES QUI CONTRÔLE LA POITRINE ET TROMPE LAFONT ! 3-0 POUR LE PSG

71′ Hugo Ekitike remplace Sarabia

Feuille de match FC Nantes / PSG

6e journée de Ligue 1 – Stade : La Beaujoire – Diffuseur : Canal Plus Foot 360 – Arbitre : Pierre Gaillouste – Assistants : Steven Torregrossa et Valentin Evrard – Quatrième arbitre : Aurélien Petit – Vidéo : Bruno Coué et Ruddy Buquet