Ce soir, Lionel Messi a marqué un magnifique but après une combinaison avec ses compères de la MNM, Kylian Mbappé et Neymar lors du match nul du PSG contre Benfica (1-1) dans le cadre de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Mais l’international argentin a demandé à sortir à 10 minutes de la fin. On l’a vu grimacé et on pouvait craindre une blessure. Au micro de RMC Sport 1, Christophe Galtier a donné des nouvelles de la Pulga. « Il a fait signe en disant qu’il voulait sortir. Sur la dernière accélération, il s’est senti fatigué. Il est sorti car il s’est senti fatigué et qu’un partenaire frais était beaucoup plus intéressant à ce moment-là. »

Christophe Galtier qui a ensuite fustigé la surcharge des calendriers au moment d’évoquer la blessure de Nuno Mendes. « C’est une saison très particulière, il y a de la fatigue, de la casse. Aujourd’hui on a perdu Nuno Mendes et on s’aperçoit que, dans ce calendrier surchargé, il y a beaucoup d’incidents musculaires et de blessures. »

L’ancien entraîneur lillois a tenu à souligner la bonne performance de son équipe en deuxième mi-temps.

« Il y a un sentiment de frustration chez les joueurs parce qu’ils ont fait beaucoup d’efforts. On a eu des temps forts dans les deux périodes, même si Benfica en a eu en première période et que notre gardien a été sollicité et efficace. Ils ont été assez dangereux dans la profondeur. Nous, nous avons eu une assez bonne maîtrise technique avec beaucoup de monde vers l’avant. En première période, on n’a pas eu beaucoup d’occasions, même si on a marqué un magnifique but. En seconde période, on a demandé aux garçons d’avoir plus de mobilité, plus de profondeur et plus d’apports sur les côtés. On a fait une bonne seconde période, le gardien portugais a été bon.«

Au micro de Canal Plus, le coach du PSG est revenu sur ce match nul, mérité selon lui. « On a eu des situations, le gardien a fait des arrêts. On a eu quelques maladresses sur la dernière passe dans la surface de réparation qui auraient pu générer des occasions encore plus dangereuses. Je crois que dans l’ensemble, le match nul est équitable. Le Benfica a eu des temps forts aussi. Le But ? On cherche à les mettre dans les meilleures conditions. Qu’il y ait vraiment une relation technique et une connexion entre eux. C’est un magnifique but dans sa construction mais c’est aussi un geste magnifique de la part de Leo. Sa sortie ? C’est Leo qui a demandé à sortir en fin de match en raison de la fatigue. C’était un match très très intense, il a été très en vue ce soir, un très bon animateur pour l’équipe. À partir du moment où c’était un score serré. Il fallait amener de la fraîcheur. Il a décidé qu’il fallait qu’il sorte pour amener de la fraîcheur, on a fait le changement.«