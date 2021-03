Varane : “Le PSG a les armes pour aller jusqu’au bout”

Après avoir croisé le Real Madrid à plusieurs reprises ces dernières années en Ligue des champions, le PSG ne pourra retrouver les Merengue qu’en finale de la compétition, à Istanbul. Invité d’Europe 1 ce lundi matin, Raphaël Varane a expliqué que le club de la capitale pourrait être au rendez-vous stambouliote.

“Que manque-t-il au PSG pour gagner la Champions League ? Pas grand chose. Paris a les qualités dans son effectif pour aller loin dans cette compétition, ils l’ont déjà prouvé. Ça fait partie des équipes candidates au titre. Ils ont engrangé de l’expérience sur les dernières années. Il ne leur manque pas grand-chose, ils ont les armes pour aller jusqu’au bout”, a commenté le défenseur international sur les ondes. “À partir des huitièmes de finale, on sait qu’on va affronter les meilleures équipes d’Europe. En 2018, on avait affronté, des huitièmes de finale jusqu’en finale, les champions de chaque pays. Ce n’est jamais facile.” Interrogé sur Kylian Mbappé, Raphaël Varane a loué les qualités de l’attaquant du PSG, qu’il aimerait plus côtoyer… “Moi, j’aspire à jouer avec les meilleurs joueurs et Kylian fait partie des meilleurs joueurs d’Europe.”