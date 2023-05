Lionel Messi, qui voit son contrat avec le PSG prendre fin dans quelques semaines, est courtisé avec ardeur par Al-Hilal. Un dossier encore bien loin d’aboutir pour l’heure, le club saoudien ayant fait savoir qu’aucun accord n’avait été conclu.

Le futur de Lionel Messi est un sujet qui accapare l’esprit de nombreux suiveurs de la planète football. Et pour cause, après un passage de deux ans au PSG, le génie argentin devrait bel et bien plier bagages à l’issue de son contrat. Si rien n’est encore fait dans cette affaire, c’est néanmoins la tendance qui s’en dégage. Et en cas de départ cet été, deux options paraissent s’offrir à l’actuel numéro 30 rouge et bleu : revenir du côté du FC Barcelone ou tenter une expérience exotique en Arabie Saoudite.

🚨 #NoticiaMD



❌ El Al-Hilal niega un acuerdo con Messi



📌 Según ha podido saber MD, el club saudí ratifica de puertas adentro el comunicado de Jorge Messi, aunque admite que Leo es su gran objetivo



✍ @martinezferranhttps://t.co/m4qCpnmCi9 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 12, 2023

Al-Hilal dément tout accord

Pour ce qui est de cette seconde option, de nombreuses sources annonçaient, il y a quelques jours, un accord total entre Lionel Messi et Al-Hilal.. On parlait alors d’un salaire astronomique de quelques 600 millions d’euros sur deux saisons. Depuis, son père et représentant, Jorge Messi, a démenti ces informations via un communiqué publié sur les réseaux sociaux : « Il n’y a absolument rien avec aucun club pour l’année prochaine. La décision ne sera jamais prise avant que Lionel ne termine le championnat avec le PSG, peut-on notamment lire sur ce dit communiqué. Une fois la saison terminée, il sera alors temps d’analyser et de voir ce qu’il y a, puis de prendre une décision. » Un démenti qui a également été fait par Al-Hilal auprès du Mundo Deportivo.

Dans les colonnes du média catalan, le club du Golfe explique ainsi qu’aucun accord, verbal ou écrit, n’a été conclu et que rien n’est encore fait dans ce dossier. Pour autant, alors que son arrivée revêt une importance toute particulière dans le développement du football saoudien et en ce qui concerne l’image véhiculé par celui-ci, il reste la priorité absolue d’Al-Hilal. MD nous indique, en outre, que tous les autres dossiers liés au mercato du côté de Riyad auraient été mis en stand-by afin de se concentrer sur la signature de la légende du football mondial.