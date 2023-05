Ce samedi soir (21h00, Canal+), le PSG reçoit l’AC Ajaccio dans son antre du Parc des Princes. Une opposition face au 19e au classement qui verra Lionel Messi faire son retour après sa courte, mais intense, suspension.

Les hommes de Christophe Galtier restent sur un succès loin de leurs bases lors de la journée précédente. C’était à l’occasion d’un déplacement du côté de l’ESTAC (1-2). Désormais, et à seulement quatre petites journées de la fin de l’exercice en cours, c’est devant son public du Parc des Princes que le PSG affrontera l’AC Ajaccio. Des corses qui sont d’ores et déjà certains de retrouver la Ligue 2 la saison prochaine.

Christophe Galtier pourrait aligner un trio offensif composé de Mbappé – Messi – Ekitike face à Ajaccio, comme indiqué en conférence de presse 🎯⚽️



[L’Équipe] pic.twitter.com/rEZHlhoqXw — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 12, 2023

Et après l’énorme imbroglio le concernant et lui ayant valu une suspension d’environ une semaine, Lionel Messi a bien été convoqué par son coach pour cette échéance hexagonale. Christophe Galtier a même expliqué que l’ancien blaugrana jouera face aux Ajacciens : « On a accueilli avec plaisir le retour de Léo. Il s’était entraîné toute la semaine avec envie, détermination et l’envie de jouer avec l’équipe. Oui, Léo va démarrer demain. » Rien d’étonnant donc à ce que RMC nous indique, en ce vendredi soir, que Lionel Messi sera titulaire demain. Selon cette source, Christophe Galtier devrait d’ailleurs opter pour un système en 4-4-2. La petite nouveauté devrait être la titularisation d’Hugo Ekitike aux côtés de Kylian Mbappé sur le front de l’attaque. Lionel Messi devrait, lui, jouer le rôle de meneur de jeu derrière les deux attaquants.

La compositions probable du PSG selon RMC

Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat – Danilo, Verratti, Ruiz – Messi – Mbappé, Ekitike