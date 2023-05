PSG / ACA : Leo Messi de retour dans le groupe

Pour le compte de la 35e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit l’AC Ajaccio au Parc des Princes. Pour cette rencontre qui se jouera ce samedi (21h sur Canal +) Christophe Galtier a convoqué un groupe de 21 joueurs.

Après les récentes passes d’armes entre le Paris Saint-Germain et le Collectif Ultras Paris, le groupe de supporters a communiqué sur une cessation d’activité jusqu’à nouvel ordre. En ce sens, les travées du Parc des Princes devraient sonner creux ce samedi face à l’AC Ajaccio. Une nouvelle qu’a regretté Christophe Galtier en conférence de presse ce vendredi : « On sait que nos supporters sont importants, ils mettent énormément d’ambiance au Parc et a l’extérieur, évidemment on aurait préféré avoir un stade complet, c’est malheureux qu’ils ne soient pas là mais les autre supporters seront là« . Si le PSG devra donc composer sans ses supporters les plus bruyants qui prennent place en tribune Auteuil, le club de la capitale pourra tout de même compter sur Lionel Messi. En effet, malgré une suspension de deux semaines annoncée, l’Argentin a retrouvé le chemin du Camp des Loges après sa vidéo d’excuses, puis devrait retrouver la compétition dès ce samedi face au club corse. Plus encore, le numéro 30 parisien débutera la rencontre : « On a accueilli avec plaisir le retour de Leo. Il s’était entraîné toute la semaine avec envie, détermination et l’envie de jouer avec l’équipe ! […] Oui, Leo (Messi ; NDLR) va démarrer demain« , a déclaré Christophe Galtier en conférence de presse d’avant-match.

Le groupe du PSG face à l’AC Ajaccio

Gardiens : Donnarumma, Rico, Mouquet

Défenseurs : Hakimi, Ramos, Marquinhos, Bernat, Bitshiabu, Nhaga

Milieux : Verratti, Ruiz, Danilo, Vitinha, Sanches, Soler, Zaïre-Emery

Attaquants : Mbappé, Messi, Gharbi, Housni, Ekitike