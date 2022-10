Féminines – Le PSG ressort vainqueur face à Dijon !

Dans le cadre de la 5e journée de D1 Arkema, les féminines du PSG ont fait face à Dijon cet après-midi. Les joueuses de Gérard Prêcheur se sont imposées sur le score de trois buts à un. Une victoire qui permet au club de la capitale de prendre provisoirement la tête du championnat devant l’Olympique Lyonnais qui jouera face à Bordeaux demain. Légèrement accroché en début de rencontre, le PSG a vite rebondi face à Dijon.

Une rencontre dominée (23 tirs / 68% possession)

Dès la 3e minute de jeu, Lieke Martens ouvre le score pour le PSG. Un quart-d’heure plus tard, les Dijonnaises répondent avec un but signé Madeline Roth. Juste avant la pause, Grace Geyoro inscrit le deuxième but parisien. Il a fallu attendre les derniers instants pour assister au troisième but du club de la capitale (Ramona Bachmann). Avec 23 tirs et 68% de possession, les Parisiennes ont largement dominé l’adversaire du jour. Les joueuses du PSG ont rendez-vous le 20 octobre pour affronter Chelsea, dans le cadre de la 1ère journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions.