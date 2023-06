Mercato : Bernardo Silva ne veut pas l’Arabie Saoudite

Le vainqueur de la Ligue des Champions a suscité de nombreuses rumeurs depuis hier soir, notamment celle l’envoyant en Arabie Saoudite. Aujourd’hui, Marc Mechenoua révèle que Bernardo Silva ne souhaiterait pas s’envoler pour Al-Hilal, mais bel et bien rester en Europe. Paris peut souffler, mais les offres pour le Portugais affluent.

Le club de la capitale s’active dans ce début de mercato, mais n’est pas le seul à vouloir recruter les gros noms du football européen. Parmi eux, Bernardo Silva, a été établi comme une piste prioritaire pour combler le départ de Lionel Messi par le Paris Saint-Germain. Mais le Portugais intéresse d’autres écuries que le club parisien et, hier soir, les rumeurs ont foisonné autour de l’avenir du joueur de Manchester City. Marca révélait, en effet, que l’ancien monégasque serait en partance pour l’Arabie Saoudite et Al-Hilal, mais beaucoup d’échos indiquaient le contraire. Après six années passées dans le club anglais, Bernardo Silva devrait, selon toute vraisemblance, prendre un tournant dans sa carrière, et selon Marc Mechenoua de Goal, ce tournant ne ne devrait pas le faire atterrir en Arabie Saoudite.

Bernardo Silva n'a pas donné son accord pour rejoindre l'Arabie saoudite. Il dispose de 4 offres émanant d'Al Hilal, du FC Barcelone, du PSG mais aussi de Manchester City pour prolonger son contrat qui court jusqu'en 2025. #Mercato @GoalFrance https://t.co/9nokGA8slC — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) June 22, 2023 Twitter : @LeMechenoua

En effet, Bernardo Silva n’aurait pas accepté l’offre d’Al-Hilal, comme l’indiquait la presse espagnole hier, et disposerait de 3 autres offres en Europe. La première émanant du Paris Saint-Germain, qui le veut depuis 1 an et avec qui les négociations seraient avancées. Les deux parties auraient un accord, mais le PSG doit encore négocier avec Manchester City, qui souhaite toujours le prolonger. La deuxième offre vient donc da sa maison actuelle, les Sky Blues, malgré son contrat courant jusqu’en 2025. Pep Guardiola veut le voir rester, et les propriétaires émiratis semblent peu enclins à vendre leur joueur à un concurrent européen, appartenant au Qatar, qui plus est. La dernière offre vient du FC Barcelone, qui souhaiterait enrôler un deuxième citizen après Ilkay Gundogan. Rien de fait pour l’instant, Bernardo Silva souhaite encore prendre du temps pour la réflexion.