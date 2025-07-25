Carlos Soler
Mercato – Carlos Soler entre la Liga et la Premier League ?

Guillaume De Freitas 25 juillet 2025

De retour d’un prêt à West Ham, Carlos Soler n’entre pas dans les plans du PSG. L’international espagnol hésiterait entre la Liga et la Premier League pour son avenir.

Pas dans les plans de Luis Enrique, Carlos Soler avait été prêté à West Ham la saison dernière. En Angleterre, il aura participé à 33 matches toutes compétitions confondues pour un but et une passe décisive. À l’issue de la saison 2024-2025, il n’a pas été conservé par les Hammers et est donc revenu au PSG, avec qui il est encore sous contrat jusqu’en juin 2027. Mais c’est un retour éphémère, le club de la capitale ne comptant pas sur lui. Il est invité à se trouver un nouveau club lors de ce mercato estival.

Villarreal et Brighton veulent se l’offrir

Ces derniers jours, son nom a été associé Villarreal. L’ancien valencian ne serait pas contre un retour en Liga même s’il ne ferme aucune porte pour son futur. Selon les informations de Marca, Carlos Soler hésiterait entre la Liga et la Premier League pour la suite de sa carrière. En plus de Villarreal, Brighton aimerait se l’offrir. Le quotidien sportif espagnol indique que les deux clubs seraient en avance sur les autres clubs intéressés, dont les noms n’ont pas filtré. Marca indique qu’en attendant de trouver un point de chute, Carlos Soler s’entraîne dur avec l’équipe Espoirs du PSG. Pour son avenir, il compte sur un club qui va lui permettre d’avoir du temps de jeu régulier afin de postuler pour une place dans le groupe de l’Espagne pour la Coupe du monde 2026.

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas25 juillet 2025

