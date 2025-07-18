Mercato – Accélération dans le dossier Soler à Villarreal ?

Carlos Soler fait partie des indésirables dont le PSG aimerait se séparer cet été. Intéressé, Villarreal aurait accéléré dans le dossier de l’international espagnol.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG, Carlos Soler ne devrait pas rester à Paris lors de cette saison 2025-2026. Pas dans les plans de Luis Enrique, il avait été prêté la saison dernière à West Ham. Avec les Hammers, il aura participé à 33 matches toutes compétitions confondues pour un but et une passe décisive. Pas suffisant pour convaincre le club londonien de le conserver. Sachant qu’il n’a pas d’avenir au sein du PSG, l’international espagnol se cherche une porte de sortie. Depuis plusieurs jours, son nom est associé à Villarreal.

Des ventes qui permettent à Villarreal d’avoir une meilleure manne financière

Ce vendredi, Estadio Deportivo fait un point sur ce dossier. Selon les informations du média espagnol, d’importants progrès auraient été effectués pour un possible transfert de Carlos Soler. Avec les différentes ventes du sous-marin jaune ces dernières semaines, il pourrait approcher le PSG avec une offre concrète sur la table. Villarreal aurait fait de l’ancien valencian sa priorité pour renforcer son effectif cet été. De son côté, le joueur a exprimé son désir de quitter le PSG pour s’assurer d’avoir du temps de jeu régulier en vue de la Coupe du monde 2026. Il espérerait retrouver la Liga avec, comme seule destination envisagée, Villarreal.