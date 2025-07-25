Un retour de flamme du PSG dans le dossier Alexander Isak ?

Alexander Isak sera l’un des dossiers chauds du mercato estival. Avec son souhait de quitter Newcastle, le PSG pourrait revenir à la charge dans ce dossier.

Si le recrutement d’un attaquant de pointe n’était pas une priorité, l’avenir incertain de Gonçalo Ramos pourrait changer la donne. Ces derniers mois, le nom d’Alexander Isak avait été annoncé dans le viseur du PSG. Mais ce dossier semblait s’être refroidi ces dernières semaines. Actuellement à Newcastle, l’international suédois serait dans le viseur de l’Arabie saoudite ou encore de Liverpool. Il aurait indiqué à ses dirigeants son souhait de quitter les Magpies cet été.

A voir aussi : Le PSG ne ferme pas la porte à un départ de Gonçalo Ramos

Sa demande de départ aurait changé la donne

Selon les informations de The Athletic, si un club peut se permettre de s’offrir Alexander Isak, c’est bien le PSG. Le média indique qu’au début de ce mercato, Alexander Isak ne figurait pas parmi les priorités du PSG, mais que son souhait de quitter Newcastle pourrait changer la donne chez les dirigeants parisiens. Avec le départ de Randal Kolo Muani et l’avenir incertain de Gonçalo Ramos, le PSG pourrait se pencher sur l’achat d’un attaquant. Reste à savoir si le PSG est prêt à investir les 150 millions d’euros demandés par les Magpies, indique The Athletic. Annoncé dans le viseur du PSG, Rodrygo ne figure pas dans les plans des dirigeants parisiens, indique le média, qui conclut en expliquant que le prochain joueur qui devrait signer au PSG serait Illia Zabarnyi.