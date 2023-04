Mercato – Déjà une porte de sortie pour Carlos Soler ?

En grande difficulté pour sa première saison sous la tunique du PSG, Carlos Soler pourrait ne pas faire de vieux os en terre parisienne. Et un prétendant en provenance d‘Espagne serait sur les rangs.

S’il affiche une copie statistique plutôt intéressante avec 6 réalisations en 31 apparitions, Carlos Soler brille surtout par son manque d’impact sur les rectangles verts. Pour cela, et alors que le mercato estival ouvrira bientôt ses portes, il sera peut-être bientôt temps de s’interroger concrètement sur la suite de son aventure en Rouge et Bleu.

l’Atlético de Madrid intéressé par Carlos Soler ?

Des rumeurs venant d’Espagne annonçaient que Luis Campos aurait dans l’idée de placer le transfuge du FC Valence sur la liste des transferts. Pour sa part, le joueur se montrerait plutôt satisfait de sa situation. Néanmoins, dans le but d’avoir la plus grande manne financière possible en vue de l’intersaison, une vente de Carlos Soler ne surprendrait pas grand monde. En ce sens, OK Diario nous indique que l’Atlético de Madrid pourrait être intéressé par la venue de l’international ibère. Diego Simeone, qui avait tenté de le recruter l’été passé, apprécierait tout particulièrement son profil. Reste à savoir si le PSG sera réellement vendeur et, si oui, quel sera le montant de l’hypothétique bon de sortie.