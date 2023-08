Mercato – Ce qui coince dans le dossier Kolo Muani

Le PSG s’est montré très actif depuis le début de ce mercato. Un dossier n’a néanmoins pas été bouclé alors qu’il reste encore quelques jours dans cette fenêtre estivale. Randal Kolo Muani est toujours un joueur de Frankfort. Le PSG continue de pousser pour obtenir l’attaquant.

Pembélé et Ekitike inclus dans le deal ?

Selon les informations de Florian Plettenberg, le PSG a formulé une offre de 80 millions d’euros. Pour être précis, l’offre est de 70 millions d’euros et monte à 80 millions d’euros avec les 10 millions d’euros de bonus complémentaires. Si Markus Krösche, le directeur sportif du club allemand, valide cette offre verbale, les formalités administratives entre les deux clubs pourraient être finalisées dans les 48 prochaines heures. Le journaliste de Sky ajoute que le match d’aujourd’hui contre Mainz pourrait être le dernier de Kolo Muani sous les couleurs de Frankfort.

Le Parisien ajoute des informations supplémentaires dans ce dossier. En plus des négociations pour Randal Kolo Muani, le PSG et Frankfort négocient à propos d’Hugo Ekitike et de Timothée Pembélé. Le journal explique que ces dossiers sont liés à celui de l’attaquant de 24 ans. Pour rappel, le transfert est extrêmement difficile à boucler depuis le début de ce mercato puisque le club allemand veut en tirer 90 millions d’euros minimum pour sa star. Le PSG ne se démonte pas et continue de pousser en voulant inclure les deux joueurs cités plus haut dans ce deal.

La nuance est que Frankfort veut conclure ces transferts mais de manière distincte, pour que le prix de Kolo Muani ne soit pas revu à la baisse. De son coté, Frankfort a déjà réalisé une offre pour Ekitike et discute aussi avec Pembélé. Les deux parties usent du bluff pour conclure ces opérations à leur avantage. Le Parisien ajoute que le PSG redoute que le club allemand veuille retenir le joueur pour le barrage retour de Ligue Europa conférence qui a lieu ce jeudi contre Levski Sofia. Le club de la capitale a sa propre stratégie, celle d’inclure les dossiers Ekitike et Pembélé au deal de Randal Kolo Muani. Mais la tâche s’annonce difficile étant donné la position opposée de Frankfort.